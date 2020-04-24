В Калининградской области открывают непродовольственные магазины

После окончания режима самоизоляции в Калининградской области 29 апреля будут открыты непродовольственные магазины, сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге. Он уточнил, что карантин не будет полностью снят, а лишь смягчены условия режима самоизоляции, которому будут придерживаться только пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями.

Также в регионе начнут работать с 4 мая парикмахерские, салоны красоты, об открытии которых в соцсети каждый день просят губернатора жители области. С 1 июня планируется открыть 1 июня 2020 года. Губернатор при этом подчеркнул, что решения будут реализованы в полной мере, если «не будет других решений на федеральном уровне».

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Помимо этого в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.