В Китае рассказали о работе с Россией по исследованию COVID-19

С самого начала распространения нового коронавируса в Китае, правительство этой страны находилось в тесном контакте с Россией по профилактике и научно-исследовательскому сотрудничеству в области исследования вирусных инфекций, рассказали РИА Новости в министерстве науки и технологий КНР.

«С начала эпидемии коронавирусной инфекции министерство науки и техники поддерживает постоянный тесный контакт с соответствующими ведомствами России», - рассказали агентству в китайском ведомстве.

Отмечается, что специалисты обеих стран обменивались наработками по профилактике эпидемии, а также планами по научно-исследовательскому сотрудничеству.

В разгар эпидемии в Китае, в феврале текущего года, министерство науки и техники Китая приняло группу российских эпидемиологов. В ходе визита медиков стороны «обсудили специализированные вопросы по диагностированию, лечению и лечебно-профилактическим мерам». Перед отъездом российских специалистов были определены ответственные лица за поддержание сотрудничества с обеих сторон. В ведомстве заявили также, что готовы поддерживать связи с любыми заинтересованными сторонами, которые согласны делиться опытом по профилактике и лечению данной инфекции.

Ранее академик РАН, пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Чучалин в ходе совещания с президентом РФ рассказал о методике использования гелия при лечении коронавируса. Академик в своем выступлении в частности напомнил о работах российских ученых, лауреатов Нобелевской премии Петра Капицы и Льва Ландау, в которых они описали уникальные свойства гелия при лечении воспалительных процессов в легких.