В Кремле рассказали, когда будет принято решение по продлению режима самоизоляции

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ - в ходе ежедневной встречи с журналистами рассказал, когда будет принято решение по продлению режима самоизоляции в России. По словам представителя Кремля, у российских властей есть ещё неделя для того, чтобы решить этот вопрос, передаёт РИА Новости.

«Подождите, ещё есть время. Вы знаете, что фактически ещё неделю действует этот режим. Поэтому есть ещё впереди одна неделя, а там уже будем решать», – резюмировал Песков.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста числа тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

Статистика по коронавирусу на 24 апреля в России и Москве

За последние сутки в 82 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 5 849 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 68 622 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 2 957 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (611 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+253). Далее следуют Дагестан (+113) и Нижегородская область (+94).

За время эпидемии от коронавируса в России умелри 615 человек, из них 60 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 5 568 человек, за прошедшие сутки – 677.

23 апреля в России было зафиксировано 4774 новых случая заражения COVID-19.

С последними данными о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.