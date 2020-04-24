В российском правительстве задумалось об ослаблении режима самоизоляции

В российском правительстве задумались об ослаблении ограничений, которые введены в нашей стране из-за пандемии коронавируса COVID-19. В частности, в ходе совещания с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что «население устало» от самоизоляции, передаёт ТАСС.

«Мы уже месяц живем в ситуации ограничений, – напомнила она. – Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры».

При этом она отметила, что жители некоторых регионов страны режим самоизоляции не соблюдают, что вызывает очень серьезную тревогу.

Ранее сообщалось, что Александр Бутенко – руководитель отдела арбовирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи – назвал вероятные сроки окончания пандемии коронавируса в России. По его мнению, эпидемия COVID-19 завершится примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

Статистика по коронавирусу на 24 апреля в России и Москве

За последние сутки в 82 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 5 849 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 68 622 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 2 957 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (611 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+253). Далее следуют Дагестан (+113) и Нижегородская область (+94).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 615 человек, из них 60 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 5 568 человек, за прошедшие сутки – 677.

23 апреля в России было зафиксировано 4774 новых случая заражения COVID-19.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.