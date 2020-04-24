В ВОЗ одобрили российские вакцины против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения включила в перечень перспективных разработок против коронавируса девять российских вакцин против данной инфекции, передает РИА «Новости». Это почти каждая десятая вакцина в этом списке.

Из них шесть препаратов созданы в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», две вакцины разрабатывает компания БИОКАРД и еще одну тестирует НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге, сообщают в оперштабе по борьбе с инфекцией. Как уточнили в ВОЗ, всего 23 апреля в мире насчитывается 83 препарата, которые являются кандидатами на вакцину против COVID-19, из них «77 находятся на стадии доклинических исследований и шесть проходят клинические исследования на людях».

Число заболевших коронавирусом нового типа в РФ за сутки составило 4774 человек, общее число заболевших в стране достигло 62 773 случаев в 81 регионе, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. Уточняется, что почти половина выявленных больных (47,8%) не имели клинических проявлений.

Всего в мире по данным на 24 апреля насчитывается 2,47 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число инфицированных выявлено в США – более 850 тыс. заболевших, в Италии и Испании, в которых количество инфицированных приближается к 200 тыс.