Кривая заболеваемости COVID-19 в России вновь пошла вверх

Число заболевших коронавирусом нового типа в РФ за сутки составило 5 849 человек, общее число заболевших в стране достигло 68 622 случаев в 82 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. Наибольшее число случаев выявлено в Москве – 2957 инфицированных за истекшие сутки. В общей сложности в столице насчитывается 36 897 положительных диагнозов на COVID-19. В Московской области выявлено 611 новых заболевших, далее следуют Петербург (+253) и Дагестан (+113). Из больниц было выписано за последние 24 часа в России 677 человек, таким образом, число переборовших болезнь достигло 5568 человек.

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Помимо этого в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не определились с датой снятия режима самоизоляции. Также нет точной даты по голосованию по поправкам в Конституцию РФ, которое ранее были назначены на 22 апреля.