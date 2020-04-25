Без «закладки» на память

Внимательные зрители в ходе трансляции одного из онлайн-совещаний правительства заметили, что на компьютере Михаила Мишустина установлена операционная система на базе Linux, и даже сумели с большой долей вероятности определить, какая из российских компаний является ее разработчиком.

Переход государственных и окологосударственных структур на доверенное электронное оборудование, которое не содержит аппаратных и программных закладок или они нейтрализованы, набирает силу. Российские компании постепенно наращивают объемы производства под этот заказ. Правда, как отмечают участники рынка, пока такое оборудование дороже иностранных аналогов, но отчасти это влияние эффекта масштаба: с ростом объемов станет снижаться и цена.

Мини-ПК для макси-безопасности

Компания «Хамстер Роботикс» обещает в ближайшее время начать рассылать потенциальным заказчикам для тестирования первые образцы своей новинки — мини-ПК. В нем отечественные процессор и программное обеспечение.

Как отмечает руководство компании, мини-ПК был создан по собственной инициативе без привлечения каких-либо средств со стороны. Но с явным прицелом на поставку в государственные органы и компании.

Размеры новинки — 115 × 115 × 35 мм — позволяют ей уместиться на ладони, что дает возможность закрепить блок на тыльной стороне монитора. При этом, как заявляет разработчик, несмотря на скромные габариты, компьютеру по силам решать весь комплекс офисных задач.

Он оснащается двухъядерным процессором Baikal-T от компании «Байкал Электроникс», произведенным по технологическому процессу 28 нанометров. На компьютер будет устанавливаться операционная система ALT Linux OS от компании «Базальт СПО».

Это уже не первый компьютер «Хамстер Роботикс» на основе отечественных процессоров. Ранее компания выпустила на рынок промышленный компьютер на базе российских процессоров Baikal-T и «Эльбрус 1С», который разработан и производится МЦСТ. Он имеет защищенный герметичный корпус и предназначен для работы в неблагоприятных условиях: с повышенной влажностью, высоким содержанием пыли, значительными колебаниями температуры; кроме того, обладает вибро- и удароустойчивостью.

Новое изделие, названное HR-MPC-1, при заявленных параметрах и цене (ориентировочно 25–30 тыс. рублей), как это обычно бывает, было встречено с определенной долей скептицизма и подверглось критике со стороны профессионалов и потребителей. Они увидели в нем попытку повторить на отечественной почве западный аналог — мини-ПК NUC производства компании Intel. Который, между прочим, и выпускается уже несколько лет, и стоит дешевле более чем в два раза: его предлагают по цене от восьми-девяти тысяч рублей.

Впрочем, отечественные производители такие обвинения в свой адрес отвергают. «Никакие это не аналоги, а два разных продукта, сходные лишь по удобству применения и имеющие сравнимые габариты, — заявил “Эксперту” соруководитель “Хамстер Роботикс” Роман Бурмистров. — Оба мини-ПК предназначены для решения офисных задач. Однако в целях защиты информации предпочтительно использовать именно наш мини-ПК с установленной на нем российской операционной системой». По его словам, процессор Baikal-T, которым оснащен их компьютер, и Intel, применяемый в NUC, нельзя сравнивать: у каждого собственное предназначение и своя уникальность. «Для нас главное — это российские составляющие и в конечном счете безопасность страны», — заявил он.

Отсюда и потребитель, на которого нацелена новинка. В компании-производителе заявляют, что она рассчитана на те компании и госучреждения, которым требуется обеспечить информационную безопасность и избежать «закладок» в иностранных электронных компонентах.

Емкость такого рынка подсчитать сложно, но «Хамстер Роботикс» сообщает о готовности наладить на своей производственной базе в подмосковном Железнодорожном выпуск порядка 20 тыс. мини-ПК в год.

Надо сказать, что это значительный объем. По словам заместителя генерального директора по коммерческим вопросам «Байкал Электроникс» Артема Огурцова, с 2017 года и по сей день компания произвела и поставила на рынок более 50 тыс. процессоров Baikal-T, применяющихся в промышленных модулях, «тонких клиентах», роутерах, маршрутизаторах, одноплатных компьютерах и системах управления производством.

В «Хамстер Роботикс» о каких-либо даже предварительных договоренностях относительно поставок и о потенциальных покупателях предпочитают не говорить, оставляя вопросы об этом без ответа.

Впрочем, их, наверное, можно понять: еще не закончена история Всеволода Опанасенко, основателя компании «Т-Платформы», которого обвиняют в мошенничестве при поставке МВД России рабочих станций на базе процессора Baikal-T. «Т-Платформы» — российский производитель суперкомпьютеров мирового уровня, он контролирует производителя семейства процессоров Baikal — компанию «Байкал Электроникс» (более подробно см. «МВД ставит компьютер на консервацию», «Эксперт» № 41 за 2019 год).

В свою очередь Алексей Новодворский, генеральный директор компании «Базальт-СПО», разработчика операционной системы, объясняет, почему выбрали именно их программное обеспечение. «Компьютер “Хамстер Роботикс” работает на отечественном процессоре Baikal-T архитектуры MIPS, ему нужна операционная система с поддержкой этой архитектуры, — отмечает он. — Например, Windows 10 и Ubuntu 20 не годятся. Мы же поддерживаем самые разные процессоры — отечественные и иностранные, в том числе Baikal-T, со времени выпуска первых систем на нем». По его словам, заказчик может установить в систему любой более чем из десяти тысяч пакетов программ, свободно доступных в их оригинальном и ежедневно обновляемом репозитории (хранилище данных), одном из крупнейших в мире. Важный факт, на который указывают в компании: репозиторий «Сизиф» находится на территории и под юрисдикцией Российской Федерации. Так что проблема безопасности данных решается на всех уровнях.

Стоим на своем

Опасность практически полной зависимости от иностранных производителей власти осознали в полной мере в 2015 году — после введения санкций. Как говорил тогда Владимир Путин, на долю отечественных компаний приходится 16% объема российского рынка микроэлектроники, а лидерство иностранных игроков создает очевидные риски и «ставит под угрозу надежность поставок комплектующих изделий и оборудования из-за рубежа». В том же году перейти на отечественный софт было предписано госорганам, а в 2018-м — госкомпаниям. До 2021 года бóльшая часть внутреннего программного обеспечения должна стать отечественной у таких монополистов, как РЖД и «Почта России». Благо, как считают власти, выбрать есть из чего: в реестре более пяти тысяч отечественных программ, рекомендованных для использования в госучреждениях и компаниях.

Есть подвижки и по «железу». Как заявил в конце прошлого года глава Минпромторга России Денис Мантуров, за 2017–2019 годы государственные и муниципальные заказчики закупили более 3,6 млн запоминающих устройств и устройств хранения данных. При этом доля продукции российского производства здесь составила 32%, а ежегодный объем продаж систем хранения данных (СХД) в госсектор — 8–9 млрд рублей. Так что теперь на ближайшие два года в стране вводится запрет на госзакупки иностранных СХД для государственных и муниципальных нужд.

При этом «отечественное» в данном случае вовсе не означает «дешевое», особенно если учесть резкую девальвацию национальной валюты. В беседе с «Экспертом» представители компании «Байкал Электроникс» пояснили, что цена микропроцессора Baikal-T в розницу составит 60 долларов в пересчете на рубли, а более нового Baikal-М — 250 долларов. «Цена материнской платы с напаянным на нее процессором Baikal-М будет эквивалентна 500 долларам, — продолжили представители производителя. — При поставках крупными партиями от десяти тысяч штук предусмотрены значительные скидки, также возможны специальные условия поставки под уникальные проекты».

В компании говорят, что представленный общественности в октябре прошлого года процессор Baikal-М, а также материнская плата на его базе будут доступны к покупке во второй половине мая текущего года, при условии что ограничения в связи с коронавирусом не внесут коррективы в планы. «Мы уже наблюдаем высокий интерес к этому микропроцессору со стороны государственных компаний и учреждений, в которых реализуется политика импортозамещения, в частности в области разработки полностью отечественных автоматизированных рабочих мест», — говорит Артем Огурцов.

О готовности использовать новые процессоры Baikal-М в линейке собственной продукции уже заявил «Хамстер Роботикс»: он оснастит ими свою новую модель — моноблок, который появится в августе. Впрочем, есть и вариант оснастить его процессором «Эльбрус».

Конечно, вопрос цены, которую потребителю приходится платить за выбор в пользу отечественного производителя, отнюдь не лишний. Но вполне решаемый, считает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. «Сейчас идет переходный этап — формирование рынка доверенных решений, — поясняет он. — В дальнейшем, думаю, спрос на такую продукцию будет расширяться, а цены значительно снизятся». По его словам, пока рынок небольшой, простое и надежное решение обходится дороже, чем массовое решение с избыточным функционалом.

Из-за цены и предубеждения перед российским оборудованием и софтом такой продукт вряд ли будет востребован массовым покупателем, считает доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов. Но спрос на эту технику обеспечат госструктуры в порядке соблюдения требований к электронной продукции и рекомендаций в отношении ее закупки. Интерес будет и со стороны коммерческих потребителей: часть из них уже столкнулась с ограничениями со стороны иностранных поставщиков, например в отношении программного обеспечения. Так, компания Oracle, крупнейший американский производитель ПО, два года назад ужесточила условия предоставления некоторых своих продуктов российским клиентам из нефтегазового сектора, попавшим в санкционный список США. В числе пострадавших оказались «Газпром», «Сургутнефтегаз», «ЛУКойл», «Роснефть» и их дочерние предприятия.