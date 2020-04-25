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Как отличить оригинал госномера от подделки?

Москва, 25.04.2020
Изготовление дубликатов номеров в настоящее время носит массовый характер. Причина состоит в том, что состояние таких табличек достаточно быстро ухудшается под влиянием плохих дорожных условий и других негативных факторов.
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В итоге пластина теряет презентабельный внешний вид, надпись на ней становится нечитабельной, что чревато привлечением автовладельца к административной ответственности и наложением на него довольно крупного штрафа. В самом худшем случае у автовладельца могут отобрать права на срок до трех месяцев. Чтобы избежать таких неприятностей, нужно изготовить дубликат регистрационного знака и установить его на автомашину.

В связи с высокой востребованностью копий госномеров многие недобросовестные компании предлагают автовладельцам подделки вместо качественных изделий. Для водителей, попавшихся на удочку мошенников, это грозит весьма печальными последствиями. Поэтому перед заказом изготовления номерных знаков очень важно уметь отличить качественный дубликат госномера от подделки и не связываться с мошенническими компаниями.

У регистрационного знака автотранспортного средства есть определенные особенности. Такая табличка должна отвечать ряду требований, в том числе:

  • Наличие голограммы. Ее наклеивают прямо на табличку или наносят с использованием термотрансфера в процессе создания заготовки. Этот элемент, оснащенный трехступенчатой системой защиты, требуется для внешнего использования.
  • Наличие термотрансферной пленки, в структуре которой содержатся специальные символы.
  • Наличие серийного номера, нанесенного с использованием лазерного оборудования. Этот код имеется на каждой заготовке и не поддается удалению.
  • Наличие штрих-кода. Данный элемент также невозможно удалить. Эта маркировка содержит в себе информацию о партии, дате выпуска заготовки и номере изделия.
  • Наличие светоотражающего покрытия. Его наносят для обеспечения хорошей видимости пластины в темное время суток.
  • Наличие штампа предприятия-производителя. Этот знак располагается на обратной стороне таблички, а его нанесение является обязательным условием выпуска госномера.

На сегодняшний день большинство атовладельцев обращаются за приобретением копий госномеров в частные компании. Это объясняется быстротой выполнения их заказов. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо перед оформлением заказа убедиться в наличии у компании разрешительной документации на занятия данным видом деятельности. И даже после прохождения такой проверки следует тщательно осматривать готовый дубликат, чтобы убедиться в его соответствии всем перечисленным выше требованиям.

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