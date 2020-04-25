Курс доллара: рубль отреагировал на решение Банка России

Вечером в пятницу российский рубль растерял рост к основным резервным мировым валютам на фоне снижения активности покупателей на рынке нефти. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 74,67 руб., что на 10 коп. ниже уровня закрытия четверга. Евро в это время торговался по 80,65 руб., подорожав за сутки на 2 коп.

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Таким образом, доллар сумел отыграть большую часть своих потерь, а единая валюта ЕС и вовсе перешла к росту на фоне незначительного, но всё-таки ослабления позитивной динамики на рынке «чёрного золота».

Несмотря на вечерние проседание, которое случилось накануне вечером, в целом российская валюта успешно завершила рабочую неделю, развернувшись после «ужаса» понедельника и вторника, когда она падал в паре с долларом до 77,60 руб. (минимум с 6 апреля) и до 84,18 руб. (минимум со 2 апреля) - в паре с евро.

Однако уже в среду рубль развернулся, а в четверг стремительно пошёл вверх, отреагировав в том числе и на рост мировых цен на нефть, которые отыграли фантастические потери начала недели, когда контракты на «чёрное золото» марки WTI впервые в истории рухунули до минусовых значений.

Вчера нефтяные котировки немного сократили темпы роста, но всё равно продолжали расти в цене вечером в пятницу. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Лондонской биржи цена на июньские контракты нефти Brent выросла на 0,61% - до 21,46 долл. за баррель. Июньские фьючерсы на «чёрное золото» сорта WTI на Нью-Йоркской бирже торговались по 16,96 долл. за бочку (+2,79%).

При этом рубль позитивно реагировал не только на рост цен на нефть, но и на поддержку со стороны Центробанка, который сначала направил на поддержку курса более 222 млн долл., а на вчерашнем заседании совета директоров перешёл к стимулирующей политике.

Напомним, 24 апреля регулятор, как это прогнозировало большинство аналитиков, ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. Такое решение, как пояснили в ЦБ, было принято из-за чувствительного изменения экономической ситуации, как в мире, так и в стране.

Более того, в ходе пресс-конференции глава регулятора РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит потенциал длядальнейшего снижения ключевой ставки в целях стимулирования экономики в 2020 году еще на 100 б.п.

«Потенциал снижения в большей степени сработает, когда мы будем выходить из карантина», – пояснила она.

После новостей о решении Банка России по снижению ключевой ставки курс рубля ускорил рост и в моменте преодолевал отметку 74 руб. за доллар.

По мнению Елизаветы Наумовой из Альфа-банка, вчера рубль почти весь день показывал позитивную динамику, положительно реагируя на итоги заседания ЦБ РФ. При этом она отметила тот факт, что помимо снижения ставки на 50 б.п., регулятор сообщил, что переходит в область мягкой денежно-кредитной политики.

«А это подразумевает в будущем дальнейшие снижение ставки. Как позже заявила Набиуллина, вопрос лишь заключается в том, как быстро и когда использовать потенциал для снижения», – напомнила эксперт.

При этом Наумова подчеркнула, что рынок расценивает вчерашнее заявление Банка России как стимул, которого может быть недостаточно для поддержки экономики РФ

«Но мне очень хочется надеяться на то, что будущие шаги ЦБ в том же направлении всё равно будут поддерживать рубль даже вопреки всем классическим представлениям о взаимосвязи ставок и нацвалюты», – резюмировала Наумова.

В свою очередь Юрий Кравченко из ИК «Велес Капиал» отметил, что в целом вся вчерашняя риторика Центробанка и комментарии Набиуллиной содержали однозначные сигналы к дальнейшему смягчению политики регулятора.

«Думаю, что уже на следующем заседании, которое состоится в июне можно ожидать ещё одного снижения ключевой ставки, как минимум, на 50 б.п., с сохранением крайне мягкой риторики», – предположил Кравченко.

Георгий Ващенко из ИК «Фридом Финанс» отметил, что решение Банка России совпало с прогнозами экономистов. При этом он считает, что основных мотивов для снижения ставки было два. Это острая необходимость понизить стоимость кредитов в экономике и окно возможностей для этого.

«Я имею в виду низкую инфляцию. А вообще, могу утверждать, что без сегодняшнего снижения российской валюте было бы очень тяжело. Да что там лукавить, рубль бы резко ослабел и вернулся бы к показателям начала недели, а возможно бы и провалился бы к рубежу в 80,00», – уверен он.

Ващенко также отметил тот факт, что что решение о снижении ставки далось регулятору легко и сопровождалось ясными комментариями, что, по его мнению, внушает оптимизм инвесторов, которые из-за последних событий с нефтью и пандемии коронавируса, потеряли интерес к риску.

«Банк России дал понять, что допускает дальнейшее снижение ставки на одном из ближайших заседаний. А это также совпадает с ожиданиями рынка. Правда, в дальнейшем, по крайней мере, мне так видится, ЦБ будет действовать уже более осторожно», – резюмировал эксперт.