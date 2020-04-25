«Пока государство лишь одалживает нам деньги»

Филипп Гуров, управляющий партнер Коммуникационной группы «Гуров и партнеры»:

— Наша компания оказывает услуги в области связей с общественностью, мы занимаемся PR-сопровождением крупных мероприятий, продвижением туристических объектов. Наши потери от пандемии исчисляются десятками миллионов рублей, несколько крупных контрактов заморожено — например, мы продвигаем отель и гольф-клуб Moscow Country Club; когда возобновится работа с ними, сказать сложно. А коммерческие клиенты жалуются на кассовый разрыв и задерживают нам платежи.

После заявления Владимира Путина о беспроцентных кредитах для бизнеса мы обратились в банк ВТБ, клиентом которого являемся. Честно скажу, что на положительный исход я не рассчитывал. Однако реакция банка была очень быстрой: нас попросили подробнее рассказать о специфике нашего бизнеса, прислать ряд документов. Затем мне пришлось лично ехать в банк. Около часа надо было ждать на улице, пока первый обратившийся в банк бизнесмен оформлял документы. В итоге мы стали второй компанией в Москве, получившей такую помощь (по крайней мере, в этом отделении). При подготовке документов возникло много технических сложностей — по словам клерка, его коллеги всю ночь пытались разработать механизм такой поддержки, и этот процесс пока не отстроен полностью. Но за несколько часов мы справились.

В итоге компания получила беспроцентный кредит на выплату зарплаты сотрудникам и соответствующие налоги в течение нескольких месяцев. Эти выплаты ограничены величиной МРОТ, однако итоговая сумма получилась весьма существенной. Теперь в октябре мы должны одним платежом вернуть все эти деньги. Никаких дополнительных комиссий и сборов не взимается. Самое приятное, что на счет фирмы деньги поступили, пока я возвращался на такси из банка домой.

Еще одна форма поддержки — отсрочка по оплате налога на прибыль на полгода. Одна из компаний, входящих в «Гуров и партнеры», благодаря этому смогла оставить ощутимую сумму в качестве оборотных средств. Для нашего бизнеса выплаты команде — главная статья расходов. Поэтому меры поддержки нам серьезно помогли. Но что будет в ближайшие месяцы, сказать сложно. Через полгода нам придется вернуть полученные деньги и заплатить все налоги. Если бы сумма налогов сократилась, это бы сильно помогло нашей компании и другому бизнесу. Разумной мерой поддержки могли бы быть субсидии хотя бы на аренду офисного помещения, эти расходы мы продолжаем нести, при этом работаем на удаленке с 16 марта. Увы, пока государство лишь одалживает нам деньги.

Барно Турсунова, сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» (в сеть входят более ста станций технического обслуживания в разных регионах России):

— Большая часть наших точек расположена в Москве, которая приняла на себя основной удар пандемии коронавируса в России. Кроме того, именно в столице ввели наиболее строгие ограничения на работу некоторых категорий бизнеса, а также пропускной режим для передвижения населения. По этой причине обороты автосервисов упали до критических цифр, и если у сетевых компаний еще есть запас прочности на некоторое время, то небольшие станции технического обслуживания (СТО) сейчас стоят перед угрозой разорения. По нашим данным, 80 процентов автосервисов в России после окончания кризиса могут больше не открыться. Сфера авторемонта пока не была внесена в перечень наиболее пострадавших от кризиса отраслей, но именно сейчас мы как никогда прежде нуждаемся в государственной поддержке.

Вместе с другими крупными сетевыми игроками и небольшими СТО мы объединились в Союз автосервисов, который мог бы представлять интересы всей отрасли. На следующем этапе мы составили и отправили официальное письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой принять ряд мер, направленных на поддержку отрасли. Основной целью обращения было получение налоговых льгот и другой финансовой помощи. Мы также отправили письма главам регионов с просьбой предоставить разрешение на работу в период режима самоизоляции при условии обеспечения всех необходимых требований безопасности. Для усиления эффекта мы постарались максимально подробно и полно осветить проблемы нашей отрасли в СМИ и социальных сетях. Спустя несколько дней после отправления писем мы получили разрешение на работу при условии соблюдения всех требований безопасности.

Благодаря отмене ограничений на работу в отрасли на первом этапе нам удалось взять ситуацию под контроль — оборот сети даже восстановился на несколько дней до 70 процентов от показателей аналогичного периода прошлого года. Однако после введения электронных пропусков и ограничения возможностей для передвижения автовладельцев показатели снова упали до критических. Дело в том, что посещение автосервисов не является уважительной причиной для заказа пропуска, поэтому нам приходится работать только с корпоративными клиентами. Однако они составляют лишь 15–25 процентов от обычной загрузки, и на таких объемах рынку просто не выжить. Только в одной столице расположено порядка двух тысяч автосервисов, обороты которых с середины апреля упали до минимума.

На наш взгляд, меры государственной поддержки для автосервисов в данный момент скоординированы неоптимально. С одной стороны, для нас сняли ограничения на работу в режиме самоизоляции, с другой — парализовали нашу работу за счет введения пропускного режима, и люди просто не могут до нас доехать. Однако в условиях пандемии личный транспорт — наиболее безопасный способ передвижения для населения. По нашему мнению, оптимальным вариантом господдержки сферы автосервисов стало бы ее внесение в перечень пострадавших отраслей, с соответствующими смягчениями и отсрочками по уплате налоговых, страховых взносов и арендной платы.

Екатерина Яворская, генеральный директор сети офлайн-школ английского языка Smart Education:

— К сожалению, для нас оказалась недоступной государственная помощь, хотя формально она нам положена. Дело в том, что мы регистрировали компанию 12 лет назад, тогда закон предполагал лицензирование образовательной деятельности только некоммерческим организациям. Таким образом, многие частные школы со стажем и сегодня являются НКО. В итоге мы оказались в западне: как организации, занимающиеся детским образованием, мы попали в список отраслей, пострадавших от пандемии. Предложенный государством вариант беспроцентного кредита на выплаты заработной платы сотрудникам сейчас смог бы спасти ситуацию. В конце учебного года нам обычно поступала предоплата от клиентов за следующий год, и это давало возможность поддерживать школу и ее педагогов в летние месяцы частичного простоя. В связи с неопределенностью ситуации многие клиенты предпочитают не торопиться с предоплатой и дождаться сентября. Обещанный кредит стал бы для нас той самой подушкой безопасности на предстоящее лето. Но составители данных рекомендаций не учли ситуацию с регистрационной формой образовательных компаний-долгожителей. Согласно им, кредиты доступны только МСП, а НКО этой помощью воспользоваться не могут. Также до сих пор неясно, будет ли распространяться на нас помощь в выплате зарплат от государства.

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор ИТ-компании «Новые облачные технологии»:

— На данный момент мы не обращались за поддержкой напрямую, но если кризис затянется, то не исключаем такой возможности. Стоит отметить, что наиболее эффективным будет обращение не от имени одной компании, а от лица профессиональных объединений. Так, например, наши предложения о поддержке ИТ-компаний отражены в едином совместном письме двух крупнейших отраслевых ассоциаций — Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) и «Руссофт», которое было отправлено 10 апреля министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В письме предлагается приравнять ИТ-отрасль к отраслям экономики, в наибольшей степени пострадавшим от эпидемии коронавируса. Кроме того, в документе отражен ряд мер поддержки, которые помогут выжить сфере высоких технологий: обнулить начисление налогов и страховых взносов с фонда оплаты труда на персонал, остающийся в штате ИТ-компаний, до конца 2020 года; предоставить отсрочку по уплате федеральных и региональных налогов, таких как имущественный, налог на прибыль на шесть–девять месяцев с рассрочкой оплаты налогов на три года. Также мы выступаем за выдачу субсидий на поддержку системообразующих компаний в области ИТ по принципу «на один рубль вложенных компанией средств — один рубль государственных средств». Эти субсидии необходимо направлять главным образом на выплату зарплат персоналу системообразующих компаний. Часть этих предложений попала в доклад министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева по системообразующим мерам поддержки ИТ-отрасли, который ведомство направит в правительство.

Надежда Соловых, владелец клиники косметологии Code Beauty:

— Наша косметологическая клиника находится в Московской области, и наша деятельность практически парализована. Я сделала запрос в налоговую службу, можно ли нас отнести в число наиболее пострадавших отраслей и предоставить отсрочку по выплатам налогов и в фонды. В ответ я получила форму, которую надо заполнить и отправить в ситуационный центр при налоговой, и дальше будет приниматься решение, делать нам такую поблажку или нет. Впрочем, даже возможное положительное решение по моему вопросу я не считаю помощью. Настоящая помощь в сложившейся ситуации — это только прямые выплаты населению из резервного фонда, причем всем гражданам. Чтобы содержание граждан лежало не на плечах работодателей, многие из которых не то что прибыли, а выручки сейчас практически не имеют, а на нашем государстве, которому мы все эти годы платили налоги и которое из этих налогов сформировало резервный фонд, как раз для таких случаев. И конечно, нужна не отсрочка, не уменьшение (как обычно, с массой критериев, под которые далеко не каждый подпадает), а полная отмена оплаты в фонды на весь период самоизоляции. Ближайшие перспективы развития своего бизнеса я оцениваю словом «выживем» благодаря своей хорошей работе, сильному коллективу и преданным пациентам, которые, я уверена, после самоизоляции вернутся. Но если не будет прямой поддержки граждан средствами из резервного фонда, причем абсолютно всех граждан страны, без оговорок, сносок, уточнений, то это сильно подорвет авторитет нашей государственной системы управления.