Повсюду камеры и семейные драмы

Так плотно и тесно, как сейчас, многие не общались со своими близкими давно или даже никогда. Безвылазное пребывание вместе откупорило давно стоящие на антресолях пыльные кубышки семейных отношений. Оказалось, что не в каждой банке — сладкое варенье, в иных – просроченный продукт. Прежде чем впадать в уныние от беспомощности перед открывшимися трудностями коммуникации, стоит посмотреть, как оно у других. Новый мини-сериал «И повсюду тлеют пожары» по одноименному бестселлеру Селесты Инг во многом посвящен сложным взаимоотношениям родителей и детей. Чтобы мало не казалось, советуем обратить внимание и на британское телешоу «Захват». Его авторы сосредоточились на не менее острой теме современности: тотальной цифровой слежке с помощью вездесущих камер видеонаблюдения.

«И повсюду тлеют пожары»

(мини-сериал, США, 2020)

На стрим-сервисе Hulu, а в России на ivi.ru вышел мини-сериал, который критики в один голос сравнивают с телешоу класса «А» «Большая маленькая ложь» и южнокорейским оскаровским хитом «Паразиты». Сравнение напрашивается по сугубо внешним признакам, но так уж ли оно справедливо? По замыслу — возможно, но по воплощению драма «И повсюду тлеют пожары» не дотягивает до перечисленных образцов. Да в сущности и освещает несколько иные стороны социальных, семейных и личностных искажений. Тем не менее, нельзя не признать, что «Пожары» в силах возглавить список самых популярных и обсуждаемых шоу года.

В главных ролях две звезды — Риз Уизерспун и Керри Вашингтон, обе актрисы также выступили продюсерами проекта. Они играют двух разных матерей, между которыми разворачивается настоящая битва титанов, олицетворяющих противоборство двух социальных лагерей — богатых белых и бедных черных. Хотя в данном случае важнее противопоставление мировоззрений, доктрин воспитания и способов существования — буржуазного и богемного.

Городок Шейкер-Хайтс, Огайо, 1997 год. Буржуазная семья Ричардсонов (ее главу играет Уизерспун) — образец американской мечты. Шикарный дом, завидные карьеры (муж - преуспевающий адвокат, жена — журналистка местной газеты), четверо детей-подростков, которых рано или поздно ждет Йельский университет. Их антагонист — богемная семья Уорренов, кочующая по стране на стареньком авто: фотограф (соответственно в исполнении Вашингтон) и ее весьма одаренная дочь. Разумеется, Ричардсоны белые, Уоррены — чернокожие.

У Ричардсонов жизнь выстроена по линеечке, все гладко и шаблонно: скучные семейные обеды, бездумное сидение у телевизора, алкоголь не более ста грамм в день, секс строго по средам и субботам. В притворно приторной атмосфере годами выстраивался муляж идеальной семьи, где детей ставят на пьедестал родительских амбиций. Парадный фасад скрывает устрашающую пустоту.

Но и у Уорронов не все так уж гладко, хотя авторы сериала явно на их стороне. Тут, казалось бы, царит взаимопонимание двух творческих натур. Мать свободных нравов общается с дочерью в режиме «подружки». Доминирующий принцип — в бедноте, да не в обиде — однажды дает сбой. Бесконечные скитания по съемным квартирам — не столько из необходимости, сколько из-за бегства матери от собственных скелетов в шкафу (главная интрига сериала) — не делают жизнь бродячей художницы и ее дочери счастливой.

Ричардсоны поначалу берут Уорренов под свое благодетельное крыло, но довольно скоро проступает родовая расовая проблема Америки — черное и белое не смешивается. В обеих семьях давно тлеющие пожары разрастаются в бушующее пламя. В нем сгорит все до пепельной пыли.

Шоураннер сериала Лиз Тайглаар настойчиво уверяет нас, что вся запутанность — от вранья. Любой обман, тайна или даже банальная непроговоренность, настоявшись на протяжении полутора десятков лет, вырастает в чудовище. Въедающееся во все поверхности дома лицемерие рано или поздно становится воздухом для его жителей. Отсюда все конфликты и одиночество в семье. Детям сложно с неискренними «предками», но, справедливости ради, хочется спросить: а многие ли из них осознают, какую цену заплатили родители, дав им жизнь и воспитание? Почему они стали такими? Впрочем, для подобных вопросов нужен доверительный диалог, а не обмен претензиями.

Подробно описывая симптомы внутрисемейных изъянов, сериал местами срывается на раздражающую мелодраматичность мыльной оперы. «Пожарам» сильно не достает полутонов, легкости и кинематографической искусности.

Казалось бы, плюс в том, что нет четкого разделения на плохих и хороших. Но здесь же прячется и минус — зрителю сложно отождествить себя с персонажами: то и дело возникающее сочувствие к тому или иному герою немедленно развеивается под действием его/ее странных поступков и реакций. Возможно, этим достигается терапевтический эффект, которого и добивались создатели «Пожаров».

Для кого: участникам запутанных семейных драм в качестве отрезвляющей терапии

Захват

(сериал, Великобритания, 2020)

Название нового британского телешоу «Захват», доступного на платформе «КиноПоиск HD» отражает его немаловажное качество — он действительно захватывающий. Но по содержанию, пожалуй, «The Capture» точнее было бы перевести как «Добыча». Такой добычей в современном мире становится маленький человек, то есть любой из нас. А охоту ведет всевидящий «большой брат» под предлогом сохранения государственной безопасности и антитеррористической борьбы. Где, как не на родине Оруэлла, снимать такие сериалы?

И почему бы эту самую улику не сфабриковать? kinopoisk.ru

Дело происходит в Лондоне. Вернувшийся из Афганистана капрал спецназа Шон Эмери (Каллум Тернер) попадает в тюрьму по обвинению в преднамеренном убийстве военнопленного. Судебная тяжба вызывает широкий общественный резонанс. Единственной уликой выступает невнятная видеосъемка с поля боя. Адвокат Ханна Робертс сумела доказать невиновность Шона, но в день его освобождения она бесследно исчезает. В похищении и возможном убийстве адвоката обвиняют только что оправданного Шона Эмери. Удивительное совпадение: в руках правосудия вновь лишь одно доказательство — съемка уличной камеры, зафиксировавшей насильственные действия капрала по отношению к женщине.

Следователь-вундеркинд Рейчел Кэри (Холлидей Грейнджер, звезда сериалов «Борджиа» и «Страйк») заподозрила, что в деле замешаны спецслужбы, поскольку сама еще недавно работала в контртеррористическом отделе и изучила их методы. Оказалось, что МИ-5 и ЦРУ имеют свои интересы в деле капрала Эмери.

Тысячи камер, развешенных по всему Лондону, покрывают весь город, практически не оставляя слепых зон. Технология распознавания лиц в два счета найдет любого в многомиллионном мегаполисе при наличии у спецслужб вашей фотографии из соцсетей. Оказывается, такое всевидящее око — не только незаменимый инструмент слежки. Это очень удобное бесконтрольное средство фальсификации вещественных доказательств.

Например, силовики собрали косвенные улики на какого-то наркоторговца или террориста и не хватает последнего неоспоримого доказательства, которое заставит суд отправить виновного в тюрьму. По закону таким козырным тузом не может выступать аудиозапись, а вот видео с наружных камер — стопроцентно.

И почему бы эту самую улику не сфабриковать? А если возможно сфабриковать обвинение против действительно виновного, то почему не применить «исправление правды» к маленькому человеку и не назначить его на роль преступника? А можно пойти и дальше — с помощью технологий контролировать любого неугодного гражданина, а значит и все общество.

Для кого: для ценителей конспирологии и творчества Джорджа Оруэлла