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Прогноз погоды на 14 дней: это всё-таки произойдет – синоптики сделали неожиданный прогноз

Москва, 25.04.2020
  • Прогноз погоды на 14 дней: это всё-таки произойдет – синоптики сделали неожиданный прогноз

Сергей Бобылев/ТАСС

Несмотря на то, что пока в большинстве российских регионах наблюдается прохладная, почти осенняя погода, по прогнозу синоптиков, климатическая весна всё-таки наступит в России. И как обещают метеорологи, это произойдёт в ближайшие 14 дней. 

Прогноз погоды на 14 дней в Москве

Так, по прогнозу синоптиков, уже в мае долгожданное потепление придёт в Москву. При этом начало майских праздников начнётся с осадков, которые местами будут сильными. Кроме того, в ночь на 1 мая столбики термометров, предположительно опустятся в черте города до плюс 2-4, в области же и вовсе ожидаются заморозки, а в некоторых районах даже снег.

В период со 2 по 8 мая будет по-прежнему пасмурно и местами ветрено, но зато воздух в светлое время суток прогреется до плюс 15-17. В День Победы выглянет яркое солнце, а температура воздуха составит плюс 18-20. Такая погода сохранится до 12 мая включительно. Однако, синоптики предупредили, что всю первую декаду месяца активно заработает так называемая барическая пила – атмосферное давление будет то резко повышаться, то также стремительно падать, что создаст серьёзный дискомфорт для метеозависимых и пожилых людей. не обойдётся и без сюрпризов. 10 мая может пойти град - вот такой неожиданный прогноз сделали синоптики.

Прогноз погоды на 2 недели на Северо-западе России

Наступит климатическая весна и в большинстве регионов Северо-запада страны. В частности, по прогнозу синоптиков, в Псковской и Новгородской областях под влиянием антициклонического фронта в ближайшие 14 дней будет пасмурно, но относительно тепло. Так, уже в начале следующей недели воздух здесь прогреется до плюс 10-14. При этом местами возможен дождь, который местами будет сопровождаться ветром с порывами до 13-15 метров в секунду.

Однако весна буквально с каждым днём начнёт отвоёвывать свои права и уже в День Победы от облаков и туч не останется и следа, а столбики термометров поднимутся до плюс 17-18.

Похожая климатическая ситуация, по прогнозу синоптиков, ожидается в Калининградской области, но здесь, как обещают синоптики, все майские праздники не будет, что очень неожиданно для этогорегиона. При этом к концу первой декады месяца температурный фон поднимется до плюс 20-21, что также большой климатический сюрприз. 

Чуть позже климатическая весна придёт в Карелию. До конца апреля и в начале мая почти на всей территории республики будет пасмурно, всего плюс 5-7, но без осадков. Однако, начиная с 6 мая, это всё-таки произойдёт – неожиданно на всей территории республики станет ярко светить солнце, а погодные градусники начнут показывать плюс 13-16.

Погода на 14 дней в СПб. Прогноз синоптиков

Пока пасмурно и прохладно в Санкт-Петербурге. По прогнозу синоптиков, до конца апреля городе на Неве будет облачно, местами возможны небольшие осадки и шквалистый ветер – до 16-17 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит плюс 5-7, ночью ожидаются заморозки до минус 1-2.

В самом начале последнего месяца календарного весны погоду в Северной столице сформирует малооблачный антициклон, поэтому ни осадков, ни ветра не будет. При этом уже 1 мая воздух здесь прогреется до плюс 9. И с каждый последующим днём столбики термометров станут подниматься, как минимум на 0,5 градуса. К 9-10 мая они будут показывать плюс 15-17.

В начале второй декады месяца погода немного испортится – станет пасмурно, усилится ветер, пойдёт дождь, а воздух остынет до плюс 13-14, что всё равно вполне прилично для капризной погоды, которая обычно держится в СПб в этот период.

Погода в Сибири на 14 дней

После аномально тёплой погоды, которая внезапно наступила в последней декаде апреля почти на всей территории Сибири, начало мая здесь будет не таким комфортным, хоя климатическая весна уже никуда не уйдёт. Например, в Тюменской области, где в середине этой недели столбики термометров поднимались до фантастических отметок в 25-27 выше нуля, в начале мая похолодает до плюс 11-13, однако для этого региона Сибири это вполне приличная, весенняя погода.

До конца апреля очень тепло будет в Томской и Омской областях – по прогнозу синоптиков, даже после полуночи ниже плюс 10-12 точно не будет. Днём же воздух местами прогреется до плюс 20-22.

В начале мая здесь, а также в Иркутской области климатическая обстановка испортится. Но несмотря на дождливую погоду, градусники покажут плюс 14-16. В дальнейшем, сменяющие друг друга циклоны и антициклоны, будут периодически раскачивать температурный маятник от 14 до 18 градусов тепла. Местами возможны осадки.

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