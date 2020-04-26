Гражданство Мальты как инструмент развития бизнеса в период кризиса

Крупнейшие экономисты сходятся во мнении, что мир стоит на пороге масштабного кризиса. В сложившихся обстоятельствах бизнесменам постсоветского пространства необходимо максимально оперативно искать способы защиты активов. Решением проблемы может стать гражданство европейской страны с лояльным налоговым законодательством.

Чтобы получить паспорт путем натурализации, необходимо приложить немало усилий и подождать минимум 5–7 лет. Однако если вы готовы сделать инвестиции в экономику страны, процедура существенно упрощается. Республика Мальта с 2013 года выдает полноправные паспорта иностранным инвесторам в рамках правительственной программы.

Инвестиционное гражданство Мальты: кто может принять участие в программе?

Подать заявку на получение паспорта Мальты в обмен на инвестиции может любой совершеннолетний инвестор, который:

подтвердит легальность и чистоту своего капитала;

пройдет медицинское обследование и предоставит заключение о состоянии здоровья;

оформил медстраховку с суммой покрытия не менее 50 000 евро;

не фигурирует в санкционных списках Европейского Союза;

не имеет судимостей и не находится в розыске.

Заявитель проходит многоуровневую проверку благонадежности, во время которой его репутация (деловая, финансовая и общественная) пристально изучается. Вместе с основным инвестором экономические паспорта Мальты могут получить и его близкие:

супруга или супруг;

дети до 26 лет;

мать и отец.

Родственники старше 18 лет должны быть материально зависимы от инвестора, что подтверждается соответствующими документами.

Причины отклонения заявки на получение паспорта Мальты за инвестиции

В ходе проверки благонадежности заявка на получение гражданства Мальты за инвестиции может быть отклонена – это случается с 25% кейсов. Чаще всего это происходит из-за:

Предоставления заведомо ложной информации. Специалисты правительственной комиссии пользуются десятками закрытых и открытых источников информации, чтобы собрать максимально полную информацию об инвесторе. Любая неточность будет расценена как попытка обмана и станет причиной отказа.

Угрозы национальным интересам Мальты. Если комиссия посчитает, что личность инвестора может навредить стране или Европейскому Союзу, заявка будет отклонена.

Незаконного обогащения. Инвестор обязан предоставить отчеты о своей финансовой деятельности и пояснить, каким образом формируется его доход. Все факты должны подтверждаться документально.

Отказы в посещении других государств. Если инвестору отказывали во въезде на территорию стран, с которыми Мальта подписала соглашение о безвизе, получить паспорт за инвестиции не получится.

Чтобы минимизировать риск отказа, начните процедуру оформления гражданства с консультации с авторитетном миграционном агентстве.

Гражданство Мальты за инвестиции: финансовая часть сделки

Иностранный бизнесмен, претендующий на гражданство Мальты, должен:

перевести на счет Фонда развития Мальты 650 000 евро (взнос невозвратный);

арендовать жилье на Мальте не менее чем за 16 000 евро в год или купить недвижимость за 350 000 евро и более;

приобрести гособлигации на сумму 150 000 евро;

оплатить проверку благонадежности, государственные пошлины и административные сборы.

Участие родственников в миграционной программе оплачивается по регламентированному тарифу. Все нюансы проведения процедуры описаны в практическом руководстве, с которым можно ознакомиться.

Преимущества гражданства Мальты за инвестиции

Паспорт Мальты оформляется за 12–14 месяцев, после чего инвестор может: