Гражданство Мальты как инструмент развития бизнеса в период кризиса

Крупнейшие экономисты сходятся во мнении, что мир стоит на пороге масштабного кризиса. В сложившихся обстоятельствах бизнесменам постсоветского пространства необходимо максимально оперативно искать способы защиты активов. Решением проблемы может стать гражданство европейской страны с лояльным налоговым законодательством.
Чтобы получить паспорт путем натурализации, необходимо приложить немало усилий и подождать минимум 5–7 лет. Однако если вы готовы сделать инвестиции в экономику страны, процедура существенно упрощается. Республика Мальта с 2013 года выдает полноправные паспорта иностранным инвесторам в рамках правительственной программы.
Инвестиционное гражданство Мальты: кто может принять участие в программе?
Подать заявку на получение паспорта Мальты в обмен на инвестиции может любой совершеннолетний инвестор, который:
- подтвердит легальность и чистоту своего капитала;
- пройдет медицинское обследование и предоставит заключение о состоянии здоровья;
- оформил медстраховку с суммой покрытия не менее 50 000 евро;
- не фигурирует в санкционных списках Европейского Союза;
- не имеет судимостей и не находится в розыске.
Заявитель проходит многоуровневую проверку благонадежности, во время которой его репутация (деловая, финансовая и общественная) пристально изучается. Вместе с основным инвестором экономические паспорта Мальты могут получить и его близкие:
- супруга или супруг;
- дети до 26 лет;
- мать и отец.
Родственники старше 18 лет должны быть материально зависимы от инвестора, что подтверждается соответствующими документами.
Причины отклонения заявки на получение паспорта Мальты за инвестиции
В ходе проверки благонадежности заявка на получение гражданства Мальты за инвестиции может быть отклонена – это случается с 25% кейсов. Чаще всего это происходит из-за:
- Предоставления заведомо ложной информации. Специалисты правительственной комиссии пользуются десятками закрытых и открытых источников информации, чтобы собрать максимально полную информацию об инвесторе. Любая неточность будет расценена как попытка обмана и станет причиной отказа.
- Угрозы национальным интересам Мальты. Если комиссия посчитает, что личность инвестора может навредить стране или Европейскому Союзу, заявка будет отклонена.
- Незаконного обогащения. Инвестор обязан предоставить отчеты о своей финансовой деятельности и пояснить, каким образом формируется его доход. Все факты должны подтверждаться документально.
- Отказы в посещении других государств. Если инвестору отказывали во въезде на территорию стран, с которыми Мальта подписала соглашение о безвизе, получить паспорт за инвестиции не получится.
Чтобы минимизировать риск отказа, начните процедуру оформления гражданства с консультации с авторитетном миграционном агентстве.
Гражданство Мальты за инвестиции: финансовая часть сделки
Иностранный бизнесмен, претендующий на гражданство Мальты, должен:
- перевести на счет Фонда развития Мальты 650 000 евро (взнос невозвратный);
- арендовать жилье на Мальте не менее чем за 16 000 евро в год или купить недвижимость за 350 000 евро и более;
- приобрести гособлигации на сумму 150 000 евро;
- оплатить проверку благонадежности, государственные пошлины и административные сборы.
Участие родственников в миграционной программе оплачивается по регламентированному тарифу. Все нюансы проведения процедуры описаны в практическом руководстве, с которым можно ознакомиться.
Преимущества гражданства Мальты за инвестиции
Паспорт Мальты оформляется за 12–14 месяцев, после чего инвестор может:
- без оформления визовых документов путешествовать по 183 странам мира;
- выбирать налоговую резиденцию;
- существенно снизить налоговую нагрузку на бизнес благодаря мягкому законодательству Мальты в этой сфере;
- беспрепятственно открывать счета в европейских банках;
- проживать в любом государстве, входящем в состав ЕС;
- эффективно развивать предприятие на территории Европы.