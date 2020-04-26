Особенности оформления моментального займа

Кто может получить кредит в МФО

Займ с моментальным одобрением может оформить любой человек, соответствующий требованиям МФО. А они, к слову сказать, минимальны. Чаще всего кредитные компании сотрудничают со всеми дееспособными гражданами, которым на момент оформления исполнилось 18 лет. Лишь некоторые из них предпочитают работать с теми, кому исполнился 21 год.

Кроме того, заемщик обязательно должен быть гражданином РФ, иметь на территории страны постоянную регистрацию и стабильный доход. Причем официальное трудоустройство не требуется, в МФО ссуду может взять даже студент, получающий стипендию, или пенсионер.

Особенности оформления

Получить займ можно даже не выходя из дома. Для этого в первую очередь необходимо выбрать МФО. И тут спешить не стоит. Внимательно изучите условия кредитования самых популярных кредитных компаний и выберите ту, что максимально вам подходит.

Затем нужно будет перейти на ее официальный сайт и заполнить заявку. Чаще всего для одобрения достаточно паспортных, контактных данных и информации о занятости. Но в некоторых случаях кредитор может потребовать предоставить фото документов или самого заемщика.

Как правило, анкета рассматривается с помощью специальной программы, которая выносит решение в течение нескольких минут. Информация о предоставлении ссуды или отказа поступает на указанный вами номер телефона, а также отображается в личном кабинете.

После одобрения заявки вам необходимо будет выбрать предпочтительный способ его получения. Это может быть перевод на карту, электронный кошелек, счет в банке или какой-либо другой способ.

И заключительным этапом оформления займа является подписание договора. Для этого нужно будет получить секретный код на телефон и внести его в соответствующую графу в личном кабинете.

Как погашать кредит

Как и банковские ссуды моментальный займ выдается на определенный срок. Оплатить долг можно несколькими способами: внесением оплаты через терминал, отделение почты или любого банка, салон связи. Также погасить кредит можно в личном кабинете путем перевода средств с электронного кошелька, банковского счета или карты.

Как видите, получить займ не сложно. Главное – своевременно его вернуть с учетом процентов, начисленных за пользование кредитом. Иначе сумма долга, обрастая штрафными санкциями, будет увеличиваться словно снежный ком.