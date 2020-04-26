Прогноз погоды: синоптики рассказали об особенностях предстоящего лета

Лето – любимое время года для миллионов россиян. В период самоизоляции, который сейчас действует в нашей стране и который возможно всё-таки будет снят в ближайшие месяц-два, многим не терпится перешагнуть порог нового сезона.

Но что нам обещают метеорологи летом-2020? По прогнозу синоптиков, сразу в целом ряде российских регионов в период с июня по август ожидаются аномально высокие температуры, которые не являются характерными для этих мест. При этом специалисты предупреждают, что летом-2020 нам предстоит столкнуться с засухой и повышенным температурным фоном.

Погода летом-2020 на Урале

До летнего сезона на Урале осталось совсем немного. По прогнозу синоптиков, оно будет тёплым, но с частыми осадками в виде сильных дождей. Кроме того, метеорологи не обещают каких-либо заоблачных температур в виде 30-градусой жары

Не следует забывать, что Урал регион горный, поэтому лето здесь будет богато на прохладные, но не сильные ветра, а температурный фон составит от 10 до 27 градусов выше нуля.

Июль, по прогнозу синоптиков, будет тёплым, без каких-либо климатических осадков. Температура станет держаться в пределах плюс 20-27.

Но, согласно предварительному прогнозу, лето на Урале быстро сменится осенью. Уже в августе здесь станет существенно прохладнее – в светлое время суток столбики термометров станут опускаться до плюс 14-16, после полуночи до плюс 10-12. Кроме того возможны обильные продолжительные осадки.

Прогноз погоды летом-2020 на Дальнем Востоке

В отличии от Урала, лето на Дальнем Востоке будет умеренным, без осадков, однако с достаточно сильными ветрами. При этом, как прогнозируют синоптики, протекать оно будет не спеша.

В июне показатели температуры не опустятся ниже плюс 18, но и не пересекут черту в 20 градусов выше нуля. В июле, по прогнозу синоптиков, ожидается временные потепления – во второй месяц календарного лета воздух прогреется до плюс 23-25. Такой температурный фон будет держаться на протяжении первых двух недель июля.

В августе температурный режим погоды начёт приобретать осенние черты. С каждым днём почти во всех дальневосточных регионах будет становиться немного прохладнее, а к концу августа погодные градусники станут показывать всего 10-12.

Погода летом-2020 в Крыму и Краснодарском крае

По прогнозу синоптиков, отличительной особенностью погоды, которая ожидается предстоящим летом в Крыму и Краснодарском крае, станет солнечная, очень тёплая погода с дефицитом осадков.

Температурный фон начнёт здесь стремительно расти уже в июне В первом месяце календарного лета-2020 воздух прогреется до плюс 25-28. Тёплой для июня будет и вода в Чёрном море - плюс 20-21.

В июле на курортах крымского полуострова и Кубани ожидается ещё более жаркая погода – уже в первой декаде месяца в Ялте, Евпатории, Саках, Сочи, Адлере и Новороссийске столбики термометров даже в тени начнут показывать плюс 30-35.

В августе, по прогнозу синоптиков, метеорологи такой жары уже не обещают, но будет всё равно очень комфортно. Например, в Бахчисарае, средняя дневная температура составит плюс 25, в Анапе – плюс 26, а в Алуште – плюс 27.

Погода летом в городах Золотого кольца России

В городах Золотого кольца России погода летом-2020 обещает быть достаточно благоприятной. В июне, по прогнозу синоптиков, будет наблюдаться слабый рост температуры –от 15 до 18 градусов выше нуля. Например, в Переславле-Залесском, Ростове Великом и Суздале температура ночью не опустится ниже плюс 14. Также ожидаются небольшие осадки в виде дождя.

Второй месяц летнего сезона обещает быть более теплым. Так, в Ярославле, Костроме и Иваново температура в дневные часы поднимется до плюс 21-23. В светлое время суток прогнозируются небольшие осадки и слабый ветер. В августе температурный фон начнёт снижаться.

Прогноз погоды на лето-2020 в СПб

По прогнозу синоптиков, в Санкт-Петербурге предстоящим летом будет наблюдаться неожиданная погодная аномалия – дождей, которые традиционно заливают в это врем года Северную столицу – практически не будут, поэтому местные жители на три летних месяца могут забыть по зонты.

В июне ожидается плюс 13-18, в некоторые дни будет облачно, но без осадков. Небольшие дожди возможны лишь в самом конце первого месяца календарной весны. Июль встретит жителей города на Неве тёплой, ласковой погодой. По прогнозу синоптиков, температура поднимется до плюс 23-25.

В августе климатическая ситуация в СПб пусть не сильно, но всё-таки поменяется. В частности, прогнозируется небольшой спад температурного фона – до плюс 16-17. Кроме того, влажный атмосферный фронт принесёт дожди. В последней декаде месяца хмурых дней станет больше, а климатическое лето закончится фактически закончится.

Погода летом-2020 в Москве. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, свои погодные особенности будут у лета-2020 в Москве. Например, в июне ожидается аномальная жара с дневной температурой плюс 25-30. Существенных осадков ждать не приходится также, как и резких перепадов температурного фона.

В июле в столичном регионе станет ещё жарче – на солнце воздух местами будет прогреваться до плюс 30. Кроме того, ожидаются дожди, которые местами будут сопровождаться мощными раскатами грома и усилением ветра до 18-20 метров в секунду.

Зато август, по прогнозу синоптиков, не принесёт особых аномалий и позволит москвичам на позитивной ноте закончить летний сезон.