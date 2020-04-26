В Росстате сообщили о снижении реальных доходов россиян

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), в период за январь – март 2020 года, реальные денежные доходы россиян сократились на 0,2% по сравнению с тем же периодам прошлого года.

Согласно информации ведомства, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2019 года опустилась до 12%.

При этом индекс потребительских цен в первом квартале вырос на 2,4%, на продовольствие. Существенно выросли также потребительские цены на услуги – на 2,9%.

Напомним, снижение уровня бедности в стране является одной из главных целей указа российского лидера Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», подписанного президентом РФ в мае 2018 года.

Согласно этом документу уровень бедности в РФ к 2024 году должен снизиться до 6,6%.