Адвокат оценил проект поправок к закону «О полиции»

Адвокат Сергей Мирзоев считает, что время для редактирования закона «О полиции» выбрано крайне неудачное.

— Сейчас обострено отношение людей ко всем органам власти. При том что людям тяжело пережить этот период, абсолютное большинство подчиняются, выполняют эти правила, перестают зарабатывать. Абсолютно неподходящий момент для обсуждения.

И кроме того, сами эти новации страдают общими недостатками, считает адвокат.

— Они недостаточно конкретные. Появились слова, которых вообще в федеральных законах нет – «оцеплять», например. Все остальные формулировки размытые.





Применение оружия

Существующий закон «О полиции» содержит норму: полицейский может применять оружие, когда есть угроза его жизни и жизни граждан. Законопроект позволяет применять огнестрельное оружие в случае, если кто-то «совершит действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

— Здесь оценочное на оценочном, - комментирует адвокат. - Само нападение может быть совершено без оружия. Все это вызывает очень много вопросов. Если вы вдруг замахнулись на полицейского, он может применить оружие. Достаточные основания, которые могут быть расценены как угроза. Формулировки позволяют трактовать как угодно. Между тем Уголовный кодекс говорит о пределах необходимой обороны на более высоком уровне.

Безопасность для полиции

Законопроект предлагает дополнить статью о гарантиях правовой защиты полицейского следующим пассажем: «Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции». Эту поправку адвокат Сергей Мирзоев называет наиболее серьезной среди всех.

— Это может трактоваться только так, что сотрудник полиции не отвечает за последствия своих действий. Общество и без того не доверяет полиции. Люди помнят скандалы с подброшенными наркотиками – дело Голунова, например. Так что, сотрудник, подбросивший наркотики Голунову, не должен отвечать за последствия своих действий?

Вскрытие машин

Если поправки в закон «О полиции» вступят в силу, то правоохранители смогут вскрывать автомобили даже когда владельца машины в ней нет. О своих действиях они должны будут поставить в известность владельца в течение суток после того, как все произойдет, и не будут нести ответственности за причиненный ущерб. Законопроект говорит, что эти действия могут быть нужны, чтобы спасти чью-то жизнь или предотвратить преступление, а то и массовые беспорядки.

— Это абсолютно не соответствует ни международной практике, ни защите прав граждан, - считает Сергей Мирзоев. - Полиция залезла без вас в машину, якобы нашла наркотики – будет уголовное дело в отношении вас. А полиция скажет: «А нам показалось, что машина подозрительная». Любое имущество не может быть подвергнуто хоть какой-то ревизии без приглашения понятых, без составления протокола.

У полиции сейчас достаточно полномочий, чтобы отследить, досмотреть и прекратить эксплуатацию любой машины, отмечает адвокат.

Сторонник законопроекта депутат Анатолий Выборный приводил Газете.ру довод о том, что эта поправка нужна полицейским для того, чтобы спасти из машины запертого в сорокоградусную жару ребенка. Но Сергей Мирзоев обращает внимание на то, что и по имеющимся уже законам полицейский может разбить окно машины и не понести за это никакого наказания – именно потому, что он будет спасать жизнь ребенка. И никакая отдельная статья для этого не нужна.

Оцепление зданий

Полицейские смогут оцеплять и блокировать дома, проводить за оцеплением «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а если кто-то попробует сопротивляться – его смогут не выпускать из-за оцепления или не впускать внутрь.

Еще одна поправка дает возможность «обозначать доступными средствами» и «осуществлять временное ограждение» места массовых мероприятий.

— В этой конкретизации нет смысла – у полиции уже есть полномочия на проверку и досмотр людей, — утверждает Сергей Мирзоев. — А зачем детализация? На сайте Госдумы в пояснительной записке ничего об этом не говорится.

Возможно, правоохранителей привлек опыт Казахстана. Там, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, поначалу закрывали на карантин отдельные подъезды и целые жилые комплексы: возле них выставляли КПП и караульных.

— У Роспотребнадзора уже есть полномочия, — не согласен адвокат. — Если им нужно, то они могут привлечь полицию. Человек на карантине выполняет требования профильных специалистов, а не полицейских. Полицейские операции не лечат – лечат медики, лечат лекарства. Происходит подмена понятий.

Что будет после карантина

Подготовленные еще два года назад поправки попали в Госдуму во время карантина, и сейчас обсуждение законопроекта идет в общем информационном поле. Тем не менее поправки не имеют отношения к распространению или нераспространению коронавируса.

— Коронавирус, это только повод, — считает адвокат. — Работа полиции состоит не в борьбе коронавирусом. Она состоит в охране прав граждан, в охране правопорядка. Через короткое время выяснится, что эти меры действуют в совсем других целях. А карантин был всего лишь поводом.

Подобные вопросы стоят того, чтобы выставить их на открытое обсуждение. Чтобы в полной мере были понятны последствия изменений, можно выслушать экспертов, профессионалов и широкую общественность. Этого, видимо, уже не произойдет.

Выглядит вероятным, законопроект пройдет через три чтения в Государственной думе. Но надеяться на то, что Дума исправит недостатки этих формулировок, нет никаких оснований, считает адвокат.