Boeing попрощалась с Embraer

Вокруг создания СП между Boeing и Embraer разразился грандиозный скандал. Американцы прямо заявили, что не намерены покупать контрольный пакет акций третьего по величине мирового производителя самолетов, так их не устраивают условия партнерства. А все попытки найти приемлемое решение этого вопроса потерпели сокрушительное фиаско.

«Boeing усердно работала в течение более чем двух лет, чтобы завершить сделку с Embraer. И за последние несколько месяцев у нас были продуктивные, но в конечном итоге безуспешные переговоры о неудовлетворительных условиях этого партнерства. Мы все стремились их разрешить, но это не помогло. И теперь уже точно можно сказать, что сделка не состоится» — заявил топ-менеджер Boeing Марк Аллен, назначенный пару лет назад президентом Embraer Partnership & Group Operations (компании, созданной специально для этой сделки).

Бразильскую корпорацию эта новость повергла в шок. Embraer распространила официальное заявление, в котором обвинила своих американских партнеров чуть ли не во всех смертных грехах. «Мы твердо убеждены, что Boeing неправомерно расторгла соглашение и прекратила процедуру создания СП — она сфабриковала ложные претензии в качестве предлога, чтобы не выплачивать 4,2 миллиарда долларов за акции Embraer. Более того, мы полагаем, что Boeing систематически затягивала сроки и неоднократно нарушала соглашение о стратегическом партнерстве в свете своего сложного финансового состояния из-за программы Boeing 737 MAX, а также других деловых и репутационных проблем», — говорится в заявлении Embraer.

Напомним, что о стратегическом партнерстве Boeing и Embraer тогдашние президенты этих корпораций Деннис Мюленбург и Пауло Сезар де Соуза э Сильва договорились летом 2018 года. И тогда же было принято решение о создании сразу двух СП. Первое предполагалось создать на базе подразделения бразильской корпорации, занимающегося производством и послепродажным обслуживанием коммерческих самолетов. Этот бизнес оценивался в 4,75 млрд долларов и по условиям сделки практически полностью должен был перейти под контроль американцев. Их доля в этом предприятии оценивалась в 80%, тогда как бразильцам оставалось лишь 20%. Такой расклад должен был отразиться и на управленческой вертикали новой компании. Бразильцы сохраняли ключевые посты, включая должность главного исполнительного директора, но подчинялись бы теперь напрямую главе Boeing. Более того, менеджеры американской корпорации должны были встать у руля и всех финансовых потоков совместной компании, а также принимать важнейшие операционные решения.

Что же касается второго СП, то его планировали сформировать главным образом для продвижения военно-транспортного самолета Embraer KC-390 грузоподъемностью около 26 тонн, а также для «расширения сфер применения оборонных продуктов и сервисов». Точную структуру всех этих сделок стороны не раскрывали. Но эксперты уверяли, что Boeing, скорее всего, просто заплатит Embraer наличными порядка 4 млрд долларов, что в то время примерно соответствовало квартальной чистой прибыли американского авиагиганта. За эти деньги американцы могли получить в свое распоряжение все важнейшие авиастроительные активы бразильской корпорации, ее сервисные центры по всему миру и готовую линейку из трех только что выпущенных на рынок моделей региональных пассажирских самолетов семейства E-Jet E2. А вот у самой Embraer оставалось лишь производство бизнес-джетов, на которое приходится чуть меньше четверти всего денежного потока корпорации.

Но после двух катастроф с лайнерами Boeing 737 MAX и полного прекращения эксплуатации и производства этих самолетов американский авиагигант оказался на грани финансового краха. Прямые и косвенные потери Boeing уже превысили 20 млрд долларов и продолжают стремительно расти. Авиакомпании всего мира уже аннулировали порядка 500 заказов на эти самолеты и подали многомиллиардные иски с требованием компенсации понесенного ущерба. Еще в конце прошлого года эксперты рынка полагали, что из-за истории с самолетами 737 MAX Boeing потеряет порядка 30-35 млрд долларов, но сможет постепенно восстановить свою платежеспособность и выбраться из кризиса к концу нынешнего года. Но уже в марте нынешнего года, стало ясно, что этого не произойдет из-за пандемии вируса COVID-19. Более того, под угрозой оказалось не только программа Boeing 737 MAX, но и дальнейшее существование американского авиагиганта в нынешнем виде. Так, чуть более месяца назад Boeing привлекла экстренный кредит в размере почти 10 млрд долларов на пополнение оборотных средств, который потратила всего за три недели. Но поправить финансовое положение авиагигант не смог и вынужден был попросить федеральное правительство США выделить «на поддержку авиастроительной индустрии» 60 млрд долларов. Однако, выделять эти деньги власти не спешат, справедливо полагая, что сначала Boeing необходимо провести реструктуризацию своего бизнеса.

Это, собственно, уже происходит. Так, в конце прошлой недели Boeing объявила, что уволит порядка 10% всех своих сотрудников, занятых производством гражданских самолетов. Но это еще не все. Авиагигант сократит темпы выпуска широкофюзеляжных лайнеров Boeing 787 до 10 единиц в месяц, и, скорее всего, прекратит работы по созданию нового магистрального самолета NMA, который должен был заменить в парках авиакомпаний устаревшие Boeing 767. Понятно, что при таком раскладе судьба партнерства с Embraer была предрешена. Большинство экспертов уверены, что предложение на мировом рынке самолетов будет устойчиво превышать спрос в течение как минимум пяти лет, при этом цены на новые лайнеры могут снизиться почти в полтора раза. В этих условиях платить миллиарды долларов за контрольную долю в стагнирующем бизнесе для Boeing было бы равносильно самоубийству. Тем более, что американский авиагигант уже имел негативный опыт производства реактивных региональных самолетов. Так, после покупки корпорации McDonnell Douglas Boeing некоторое время выпускал лайнер MD-95 (позже переименованный в Boeing 717). Но за восемь лет корпорации удалось продать всего порядка 160 таких самолетов, после чего модель Boeing 717 пришлось снять с производства. И очевидно, что повторять этот опыт в Boeing больше не хотят.