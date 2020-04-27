Эксперт ВШЭ утверждает, что Москва уже прошла пик заболеваемости коронавирусом

Лариса Попович – директор Института экономики здравоохранения ВШЭ – утверждает, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Москве уже пройден. По её мнению это произошло ещё 3 дня назад, передаёт РИА Новости.

При этом специалист подчеркнула, что в Москве и регионах сейчас наблюдается разная динамика по заболеваемости.

«Если рассматривать ситуацию с COVID-19 в российской столице, то здесь надо обращать внимание не на изменение числа заболевших пациентов в день, а на сглаженную кривую. Кроме того, надо смотреть на число проводимых тестов», – резюмировала Попович.

Статистка по коронавирусу на 27 апреля в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 6 198 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 87 147 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 6 361 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 2 871 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (638 новых случаев инфицирования), на третьем – Нижегородская область (+207).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 794 человек, из них 50 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 7 346 человек, за прошедшие сутки – 579.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

26 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин намерен ещё раз обратиться к гражданам страны в связи с эпидемией коронавируса.