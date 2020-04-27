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Нефтяной сектор США стремительно сжимается

Москва, 27.04.2020
#Нефть
#Экономика
  • Нефтяной сектор США стремительно сжимается

EPA

Сначала COVID-19 обвалил спрос на нефть, закрыв фабрики и заводы и заставив автомобилистов сидеть дома. Затем начали стремительно наполняться хранилища, и торговцы начали заполнять «черным золотом» супертанкеры в надежде, что со временем цены повысятся. Использование танкеров в качестве резервуаров взвинтило цены на их аренду.

Мировые лидеры кое-как договорились о совместном сокращении добычи нефти, кстати, рекордном по объемам. Однако даже такое снижение добычи не в силах справиться с масштабами кризиса, охватившего «нефтянку», и не может остановить падение цен, которые на прошлой неделе опускались ниже ноля. Для того, чтобы избавиться от нефти, торговцы платили покупателям, а не наоборот.

Сбывается худший сценарий для производителей нефти и нефтеперерабатывающих компаний – начинаются закрываться отдельные сегменты отрасли.

«Мы вступаем в эндшпиль,- воспользовался для объяснения текущей ситуации шахматной терминологией глава торгового гиганта Gunvor Group Ltd. Торбьёрн Торнквист.- Пик может возникнуть уже в начале или середине мая. До него остались не месяцы, а недели».

Теоретически первые сокращения добычи нефти должны сделать участники новой сделки ОПЕК+, которая вступает в силу 1 мая. Однако после падения цены барреля нефти марки WTI на прошлой неделе до почти 40 долларов со знаком минус, тон в снижении добычи задают американские сланцевики.

Главным индикатором реакции американской нефтяной отрасли на то или иное событие является динамика количества буровых установок. Сейчас оно быстро снижается и на прошлой неделе сократилось до четырехлетнего минимума. Если до прихода коронавируса число буровых установок в США было в районе 650, то к концу прошлой недели их осталось лишь 378, то есть оно снизилось более чем на 40%.

«Понедельник наглядно показал всем, что производство необходимо сокращать,- объясняет Бен Лукок, глава отдела продаж нефти в Trafigura Group.- Его (понедельник) можно сравнить с пощечиной, которая показала рынку, насколько все серьезно».

Аналитики Trafigura, одного из крупнейших торговцев нефтью, считают, что добыча в Техасе, Нью-Мексико, Северной Дакоте и других штатах сейчас будет снижаться значительно быстрее, чем ожидалось ранее.

До «черного понедельника» считалось, что к декабрю добыча сократится на 1,5 млн бар./сутки. Сейчас экономисты и аналитики полагают, что это сокращение будет достигнуто уже к концу июня.

Особенно сильным потрясение оказалось на физическом рынке нефти, где производителям таких марок, как South Texas Sour и Eastern Kansas Common пришлось на прошлой неделе доплачивать покупателям более 50 долларов за баррель «купленной» нефти.

ConocoPhillips и сланцевая компания Continental Resources Inc. объявили о приостановке работы. Регуляторы в Оклахоме и Нью-Мексико разрешили нефтяникам закрывать скважины, но сохранять при этом лицензии.

Особенно большие перемены происходят в Северной Дакоте, главном «сланцевом» штате Америки. Там нефтяники закрыли уже более 6 тыс. скважин, что привело к сокращению добычи на 405 тыс. бар./сутки, составляющих почти 30% всего объема добываемой в штате нефти.

Конечно, снижение добычи не ограничивается только Соединенными Штатами. Закрывают скважины или планируют это сделать многие нефтепроизводители почти во всех странах, где добывается нефть.

Эндшпиль – решающая часть «нефтяной» партии. Следующие несколько недель, возможно, станут решающими для американских нефтяников. Пережить их будет трудно даже таким нефтяным гигантам, как Exxon Mobil Corp. и BP Plc, не говоря уже о мелких и средних компаниях.

В пятницу к американским коллегам начнут присоединяться нефтяники Саудовской Аравии, России и остальных участников соглашения ОПЕК+, которые в течение мая-июня должны сократить добычу более чем на 20% до 9,7 млн бар./сутки. Saudi Aramco, кстати, приступила к сокращению заранее. Российские нефтяники объявили, что производство в мае упадет до десятилетнего минимума.

Но даже такого огромного снижения будет недостаточно для стабилизации ситуации на рынках. Каждую неделю в хранилища заливается 50 млн баррелей сырой нефти. Этой нефти достаточно, чтобы удовлетворить спрос ФРГ, Франции, Италии, Испании и Великобритании, вместе взятых. Такими темпами на планете уже к началу июня не останется свободного места для хранения «черного золота». Причем, не только на суше, но и на воде, в супертанкерах. В прошлую пятницу Береговая охрана США заявила, что у побережья Калифорнии стоит на якорях столько танкеров с нефтью, что они внимательно следят за ситуацией.

До кризиса планета потребляла около 100 млн баррелей нефти в день. Сейчас спрос снизился до 65-70 млн бар./сутки. Это значит, что для того, чтобы сбалансировать соотношение спроса и предложения, с рынка необходимо убрать до трети добываемой нефти.

Скорее всего, для стабилизации ситуации все же потребуется не такое значительное сокращение. К тому же, по мнению аналитиков и экономистов, потребление уже, возможно, достигло дна и вот-вот начнет очень медленно расти.

Но перед этим большое закрытие пройдет не только по производителям нефти, но и по ее переработчикам. На прошлой неделе Marathon Petroleum Corp., одна из крупнейших в Америке перерабатывающих компаний, объявила об остановке работы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) поблизости от Сан-Франциско. Многие НПЗ в Европе и Азии работают сейчас в половину мощности. 10-17 апреля в США перерабатывалось всего лишь 12,45 млн бар./сутки. Так мало ее не перерабатывалось как минимум 30 лет.

Эти закрытия и снижения – только начало закрытия переработки нефти, особенно в США, где закрытие промышленности началось позднее, чем в Европе и где спрос продолжает сокращаться. По мнению Стива Сойера, главы переработки в Facts Global Energy, в масштабах всей планеты объемы нефтепереработки в мае могут снизиться на 25%.

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