Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал сообщения о массовом увольнении медперсонала

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения появившиеся в СМИ о массовых увольнениях младшего медицинского персонала из-за плохих условий. Больница является на сегодня основным медучреждением в Москве для больных коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что сначала эпидемии из больницы в поселке Коммунарка никто не уволился.

«В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет!», - сообщил главврач. Он также рассказал, что также в штате учреждения числятся 15 сотрудников младшего медицинского персонала и ни один из них не уволился.

«Все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ 40», - сообщил Проценко со своей страницы соцсети в фейсбук.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 6 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 43% из которых больные без клинических проявлений. В общей сложности составило прирост в 7,7%, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Лидером по числу выявленных больных продолжает оставаться Москва, где зафиксировано 2871 новый случай болезни. Всего в столице на данный момент находится 45 351 инфицированный пациент.