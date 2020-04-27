Индексы растут на рухнувшей нефти

Нефть Brent падает вслед за американской WTI. Однако в целом торговая неделя на российском рынке акций началась активно: пользуются популярностью акции энергетиков и ритейлеров. В итоге индексы закончили день в плюсе.

Индекс Мосбиржи в понедельник вырос на +0,35% до 2570,91 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,22% до 1083,68 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:50 мск стоила – 23 доллара за баррель (-7,30%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 74,54 рублей за доллар.

Активно торговались акции дочки ГЭХа «ТГК-1» (+4,61%). Акции ранее попавшей в список системообразующих предприятий компании «Россети» (+2,55%) также оказались интересны для покупки. В ожидании отчетности на этой неделе росли котировки «Яндекса» (+3,59%) и «Магнита» (+4,37%). В плюсе акции «Аэрофлота» (+1,03%) и ВТБ (+0,56%).

Дешевеющее «черное золото» давит на нефтяные компании: «Транснефть» («префы» -2,15%), «Лукойл» (-2,01%), «Сургутнефтегаз» (обыкновенные -0,36%, «префы -1,18%), «Татнефть» (-1%). Откатились назад акции «Мечела» (обыкновенные -0,91%, «префы» -2,32%), которые, по мнению экспертов, спекулятивно росли на прошлой неделе. В минусе акции «ФСК ЕЭС» и «Норникеля» (-0,58%).