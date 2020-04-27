Каждый процент падения ВВП способен унести жизней больше, чем коронавирус

Подобру-поздорову

В спор о том, нужно ли печатать новые деньги для пополнения бюджета в кризис, вслед за рядом экспертов и представителей власти вступил глава СП, экономист Алексей Кудрин. Он заявил в интервью «Россия-24», что для восполнения выпадающих доходов бюджета, может быть задействована денежная эмиссия со стороны Банка России.

По сути, он предложил включить «печатный станок», который позволит властям получить свободные денежные ресурсы для поддержки бизнеса и населения. «Ресурсы финансовые будут, могут использоваться, и финансовые ресурсы Центрального банка в ограниченном объеме. Имеется в виду, часть эмиссии Центрального банка тоже может быть возможным источником такой поддержки заимствований государства», — объяснил глава СП.

Он отметил также, что спад российской экономики в этом году может достигать 8%, и в этой ситуации уровень жизни в России из-за экономического кризиса существенно упадет, а бедным гражданам потребуется продовольственная помощь государства. «Сейчас нам нужно бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные пакеты для наиболее бедных граждан, которые не получают финансовые ресурсы», — отметил глава СП.

Можем вырнуться на 30 лет назад

Алексей Кудрин дает населению хотя бы толику надежды на помощь, на которую оно рассчитывает с самого начала кризиса, отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Кудрин, по словам эксперта, выступает эдаким глашатаем элит, но этого недостаточно, элиты должны подтвердить эти намерения личными заявлениями и практическими действиями. «Предлагаю задаться вопросом: к какому увеличению смертности может привести падение ВВП на 8-10%, от причин, не связанных с вирусом? Просто от падения уровня жизни ведь тоже увеличивается смертность, люди умирают от нервного напряжения и сердечно-сосудистых заболеваний, стресс их убивает», – комментирует Антонов происходящее.

К сожалению, считает он, падение ВВП на 8% в любой стране эквивалентно сокращению населения на 5-6 млн человек, это самые незащищенные люди с мизерными доходами, которые не могут получить вовремя медицинскую помощь, которые не имеют сбережений, которые алкоголизируются быстрее остальных и умирают от заболеваний, связанных с алкоголизмом. Поэтому и предлагается развернуть систему помощи, связанную с выдачей продовольствия, — как способ накормить. Но это не единственная потребность малоимущих.

А несколько миллионов «среднего класса» могут очень быстро переместиться на место малоимущих, одновременно с потерей рабочих мест, а также будут страдать от всех побочных эффектов стресса. «На первом месте — человек, не банки даже, предприятия, и это должно уже соответствовать уровню развития нашего государства: что люди в первую очередь должны легче пройти этот кризис», — цитирует аналитик Алексея Кудрина. Это золотые слова, замечает он, которые, вообще-то, актуальны и в «мирное время». Приоритет интересам граждан перед интересами корпораций должен был быть дан еще 11 лет назад, после кризиса 2008.

Есть ведь еще и проблема доверия со стороны населения к мерам поддержки: кризисы 1998, 2008, 2014 и теперь 2020 учат граждан быть самостоятельными не рассчитывать на помощь, размывают некую социальную солидарность.

Но запуск «печатного станка», в случае с российской экономикой, к сожалению, приведет почти исключительно к росту инфляции до 20-30%, и больше ни к чему, уверен Алексей Антонов. Рубль не является, в отличие от доллара и евро, резервной и свободно конвертируемой валютой, он используется только внутри страны и буквально чуть-чуть в отношениях с ближайшими соседями, и у него нет большого рынка, куда можно было бы «налить» ликвидности.

Скромная программа стимулирования

Россия, как и другие развивающиеся страны, крайне ограничена в инструментах монетарной политики и вынуждена действовать осторожно, так как любое резкое изменение ДКП способно привести к негативным последствиям, в первую очередь, обесцениванию рубля, комментирует заявление Кудрина директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. В развитых странах такой проблемы не стоит, наоборот - так как их валюты пользуются спросом по всему миру, они могут печатать деньги почти без перерыва.

Конечно, когда центробанки данных стран начинают действовать слишком активно, например, для борьбы с кризисом, то и их денежные знаки начинают дешеветь, отмечает аналитик. Отличный пример – «Великая рецессия»: тогда за год, начиная с первых месяцев месяцев 2008 года, мировые центробанки эмитировали 2,5 трлн долларов для стимулирования экономики, благодаря чему доллар подешевел к золоту на 150% в последующие три года.

Сейчас же меры поддержки еще более масштабные: с марта балансы центробанков увеличились на 2,7 трлн долларов и в ближайшее время продолжат увеличиваться, так как особого эффекта действия регуляторов не принесли. Добавим к этому заимствования правительств, которые планируют влить огромные средства в экономику: только в США эти объемы превысят 2 трлн долларов.

Разумеется, говорит Арсений Дадашев, все это также подразумевает работу печатного станка. Именно поэтому рубль практически не отреагировал на недавнее падение нефтяных цен ниже мартовских минимумов, и на историю с отрицательными котировками на WTI: валютные инъекции ФРС полностью компенсировали все возможные негативные эффекты.

Сейчас у центробанков по всему миру есть возможность безболезненно снизить процентную ставку и запустить свои скромные программы стимулирования. До недавнего времени Россия оставалась единственной страной G20, которая не воспользовалась данной возможностью. Тем не менее, указывает аналитик, ключевую ставку можно снизить еще сильнее, как минимум до 5%, что позволило бы не только оказать поддержку бизнесу и населению, но и помочь государству сократить негативный эффект от низких цен и выпадающих налоговых поступлений, снизив стоимость заимствования на долговом рынке. Эксперт полагает, что в ЦБ РФ решили взять время и оценить последствия недавнего смягчения ДКП, но уже на следующем заседании сократят ставку еще сильнее.

Эффект для экономики будет во многом зависеть от длительности карантина, обращает внимание Арсений Дадашев. Если он продлится до конца мая, и бизнес начнет постепенно приходить в себя с лета, то по итогу года страна может потерять около 6% ВВП. Стоит ожидать падения доходов населения, так как потребуется время на восстановление потребительской активности, да и нефтяной рынок вряд ли подрастет ранее 2021 года.

Роста безработицы, по словам аналитика, ждать не стоит: в России всегда держались за работу до последнего, а работодатели предпочитали сокращать оклад или рабочее время, но не бросать сотрудника на «произвол судьбы». Кроме того, размер пособий оставляет желать лучшего, а значит особого стимула увольняться сейчас у населения нет.