«Жив и здоров»: слухи о смерти северокорейского лидера оказались сильно преувеличены

Похоже, завершилась очередная недолгая суматоха, связанная со здоровьем лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который долго не появлялся на публике и даже пропустил два важных события в общественно-политической жизни страны. Надо отдать должное южным корейцам, главному источнику информации о северянах, которые, как обычно, запустили слухи о проблемах со здоровьем Кима и даже его смерти и которые сейчас сами же их опровергли. Специальный советник южнокорейского президента по безопасности Мун Чон Ин заявил, что Ким жив и здоров и находится последние две недели на восточном курорте Вонсан.

«Позиция нашего правительства твердая,- заявил Мун в интервью CNN.- Ким Чен Ын жив и здоров».

Разговоры о здоровье Кима начались после его отсутствия на самом главном событии северокорейского политического календаря – 108-м по счету дне рождения деда, основателя современной КНДР Ким Ир Сена. Последний раз вождя видели 11 апреля на заседании Политбюро ТПК. Его двухнедельное отсутствие спровоцировала появление в СМИ целой серии неподтвержденных версий. Впрочем, официальные лица как в Сеуле, так и в Пекине утверждали, что оснований говорить о серьезных проблемах со здоровьем у Кима нет.

Слухи о проблемах Ким Чен Ына усилились после того, как сеульское онлайн издание Daily NK, в котором работает много северокорейских перебежчиков, заявило, что он приходит в себя после операции на сердце, которая прошла в апреле. Ссылаясь на неназванный источник в КНДР, издание утверждало, что 36-лентему Киму, который обладает избыточным весом, дымит, как паровоз, много работает и устает, срочно понадобилась хирургическая помощь.

Вскоре после этого CNN заявило, что, по данным американских разведслужб, после операции на сердце состояние Кима тяжелое. Однако президент Трамп опроверг слухи о плохом самочувствии Ким Чен Ына, но, с другой стороны, отказался отвечать на вопрос одного из журналистов, когда он (Трамп) разговаривал с ним.

Затем официальный правительственный печатный орган КНДР, газета Rodong Sinmun, сообщила, что Ким поблагодарил сотрудников гигантского туристического комплекса Вонсан Калма. Государственные СМИ в последние дни несколько раз сообщали о мероприятиях и действиях, совершенных вождем, но при этом ни разу не поместили ни одного его свежего снимка.

Анализ спутниковых снимков показал, что на территории правительственного комплекса в Вонсане несколько дней стоит 250-метровый бронепоезд Ким Чен Ына. Анализировавший снимки сайт 38 North считает, что поезд готов к отправке, но ее дата не известна. Известно, что небольшой станцией пользуется исключительно семейство Кимов.

«Присутствие поезда не доказывает, что сам Ким находится где-то рядом, и ничего не говорит о состоянии его здоровья,- говорится в сообщении, размещенном на сайте 38 North,- но оно подтверждает, что он находится на северокорейском элитном курорте, расположенном на восточном побережье страны».

Ким Чен Ын «исчезает» не первый раз за девять лет пребывания у власти в КНДР, после чего неизменно возникает волна слухов об его проблемах со здоровьем. В конце 2014 года он, к примеру, исчезал более чем на пять недель, после чего появился с… тростью. Через несколько дней разведслужба Южной Кореи сообщила о том, что хирурги удалили у него на лодыжке кисту.