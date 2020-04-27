Курс доллара: ситуация для рубля может сильно измениться

Российский рубль успешно завершил прошедшую неделю, сумев развернуться после мощного падения начала недели. Несмотря на это, за 7 дней нацвалюта всё-таки немного просела к доллару и почти осталась на том же уровне к евро. Напомним, вечером 24 апреля курс доллара составил 74,67 руб., прибавив за неделю 60 коп. Единая валюта ЕС торговалась в пятницу по 80,65, потеряв за неделю 3 коп. При этом ещё во вторник, 21 апреля рубль падал в паре с долларом до 77,60 руб. (минимум с 6 апреля) и до 84,18 руб. (минимум со 2 апреля) - в паре с евро.

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Однако уже в среду, 22 апреля рубль развернулся, а в четверг пошёл вверх, отреагировав в том числе и на рост мировых цен на «чёрное золото».

Однако российскую валюту удержали от обвала не только нефтяные котировки, но, прежде всего, мощная поддержка со стороны ЦБ РФ, который сначала направил на поддержку курса более 222 млн долл., а на заседании совета директоров в пятницу перешёл к стимулирующей политике.

Напомним, регулятор, как это ранее прогнозировало большинство аналитиков, ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. Такое решение, как пояснили в Банке России, было принято из-за чувствительного изменения экономической ситуации, как в мире, так и в стране.

Более того, в ходе пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки в целях стимулирования экономики в 2020 году еще на 100 б.п.

«Потенциал снижения в большей степени сработает, когда мы будем выходить из карантина», – пояснила она.

Кроме того, нацвалюте на прошлой недел помог российский Минфин, продавший пятилетние ОФЗ на сумму 86,7 млрд руб., что является максимум для одного аукциона с начала 2020 года.

Ещё одним, важнейшим факторам, удержавшим рубль от обвала, стало существенное снижение импорта, а также резкое падение спроса со стороны населения на доллары и евро, которые в условиях закрытия границ, оказались россиянам просто не нужны. Тем более, что пока остаётся неясным, когда будет возобновлено международное авиасообщение.

Как считает директоров S7 Group, основной владелец компании Владислав Филев мировая авиация начнёт восстанавливаться не раньше, чем через год. В свою очередь руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак предположил, что этот прогноз сбудется лишь в том случае, если второй волны коронавируса COVID-19 не возникнет.

«Если же будет вторая волна коронавируса, о которой пока никто ничего не знает, то она может убрать международное авиасообщение и на весь следующий год», - резюмировал он.

Прогноз экспертов

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» напомнил, что российская валюта провела прошлую неделю в состоянии очень серьёзной нервозности из-за исторического обвала котировок WTI в отрицательные значения. При этом он считает, что несмотря на то, что самое страшное для рубля казалось бы позади, всё ещё в очередной раз может измениться.

«Во-первых, закачивается налоговый период, что само по себе для нацвалюты уже плохо, – пояснил эксперт. – Во-вторых, цены на нефть продолжают оставаться не на комфортном для рубля уровне. И при любом колебании вниз, они мгновенно потянут за собой и рубль».

Кроме того, по мнению Кочеткова, российская экономика, как, впрочем, и экономики других стран мира, переживает сейчас не лучшие времена из-за пандемии коронавируса.

«В ближайшие дни, как уже анонсировали в Кремле, с новым обращением к России выступит глава государства Владимир Путин, который почти наверняка продлит действующий в стране режим самоизоляции как минимум до конца майских праздников. Что негативно скажется на курсе. В этой связи в ближайшей перспективе рубль будет торговаться к доллару в диапазоне 74,00-75,00. На долгую же делать прогноз пока рано. Многое будет зависеть от ситуации с COVID-19, как в России, так и во всём мире в целом», – резюмировал эксперт.

Аналитики банка «Нордеа» также считают, что на курс рубля в долгосрочной перспективе будет влиять то, как долго продлится эпидемия коронавируса. По их мнению, если начнётся вторая волна пандемии, то стоимость нефти марки Brent до конца года будет держаться ниже 30 долл. за баррель.

«В таком случае курс доллара по отношению к нацвалюте иногда будет подниматься до 80-90 руб. Но такой сценарий всё-таки не является самым вероятным. Базовый прогноз на курс доллара к рублю более позитивный, но пока озвучивать его рано. Определяющим периодом для российского рубля станет май-июнь, когда карантинные меры, которые действуют сейчас в стране, как могут быть продлены, так и отменены», – резюмировали эксперты «Нордеа».