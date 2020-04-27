Малый бизнес в США: ограничения снимаются, но страх остается

О послаблениях для малого бизнеса заявили губернаторы штатов Огайо, Джорджия, Южная Каролина, Тенесси, Оклахоме и некоторых других. Они полагают, что пришло время перезапускать экономику и начать выход из кризиса. Так, губернатор Южной Каролины Генри МакМастер на пресс-конференции заявил: «Пора жать на газ».

В Джорджии с пятницы 24 апреля разрешено возобновить работу фитнес-центрам, боулингам, студиям боди-арта, парикмахерским, маникюрным и массажным салонам. 27 апреля открываются театры и рестораны, а вот барам и ночным клубам придется подождать. В Южной Каролине открываются магазины, торгующие мебелью, книгами, музыкальными дисками, цветами, одеждой и аксессуарами, а также универмаги, магазины спорттоваров и блошиные рынки. А со вторника, 28 апреля, официально откроются пляжи, но уже в воскресенье на сайтах СМИ И новостных агентств появились фотографии радостно раскладывающих на песке у моря пляжные коврики вышедших позагорать граждан. В Теннесси 30 апреля будут сняты все ограничения на передвижения для граждан, а с 27 апреля по 1 мая возобновят работу все предприятия малого бизнеса. В Айове с 27 апреля модно будет снова закупаться на фермерских рынках.

Все эти решения губернаторы штатов приняли вопреки предостережениям федеральных органов здравоохранения. В частности, Брайн Кемп откровенно заявил, что к ним можно не прислушиваться. Ведь пик заражения коронавирусом в штате пройден седьмого апреля, по данным Института измерений и оценок в здравоохранении. Это отвечает новым правилам от Дональда Трампа, который объявил, что штаты могут снимать ограничения, если со дня, когда началось сокращение числа вновь выявленных заразившихся, прошло 13 дней. Кстати, в пятницу президент на пресс-конференции выразил свою радость по поводу того, что Америка начала «открываться», хотя и призвал сограждан сохранять социальную дистанцию. Так что губернатор Джорджии заявил, что муниципальные власти не смогут не подчиниться его распоряжениям, поскольку вопрос об ограничениях находится в юрисдикции штата. Это – его ответ на призыв мэра Атланты, обратившейся к горожанам с призывом: «Оставайтесь дома, ничего не изменилось».

Однако, как отмечают СМИ, согласно модели эпидемии коронавируса того же Института, в Джорджии еще предстоит умереть десяткам заразившихся, и, чтобы не допустить повторной вспышки инфекции, штату следует ослабить ограничения не ранее 22 июня. А в Южной Каролине правило Трампа даже не может быть пока применено. При этом многие штаты отложили решение об «открытии» до конца этой недели, и не исключено, что решение будет принято в пользу продления ограничений. А мэр Сан-Франциско совершенно определенно заявил, что послаблений не стоит ждать раньше 3 мая.

Безусловно, разрешая работать, власти штатов ставят предпринимателям условие соблюдения более жестких санитарных норм, чем в докоронавирусную эпоху. Так, предприятия торговли в Южной Каролине должны либо работать на неполную мощность, составляющую всего 20% от той, на которой они работали до введения ограничений, либо показать, что их пропускная способность соответствует нормативу 5 клиентов на 1000 кв. футов. На Аляске разрешили открыть рестораны, но при условии расширения пространства между столиками, а число посетителей не должно превышать 25% заходивших в эти рестораны до введения ограничений. В Мичигане предприятиям малого бизнеса – питомникам садовых растений, ремонтным мастерским для велосипедов, студиям ландшафтного дизайна и газонных покрытий – предписано соблюдать социальную дистанцию.

Предприниматели понимают, что чем раньше они возобновят работу, тем больше вероятность с минимальными потерями выйти из кризиса, порожденного пандемией COVID-19. Тем более, что многие не получили помощи, обещанной по государственным программам поддержки малого бизнеса - их заявки на нее остались без ответа. Во многих штатах, по данным СМИ, доля малых предприятий, получивших финансовую поддержку, составляет от 1 до 5% от общего числа зарегистрированных субъектов малого бизнеса – например, в штате Нью-Йорк, ставшим на прошлой неделе эпицентром эпидемии в стране, этот показатель составляет 1,3%. Сообщается, что предприниматели, не получившие помощи, вынуждены тратить собственные сбережения на то, чтобы сохранить за собой аренду подходящих помещений. А зачастую и их работники спят и видят, как вновь выйти на рабочее место – большому числу из тех, кто числится за предприятиями «временно закрытыми на период введенных ограничений» – было отказано в статусе безработного.

Начиная подготовку к открытию бизнеса, предприниматели все же испытывают сомнения. Масштабы, которые приняла коронавирусная инфекция в Штатах, заставляют их задуматься: а не рано ли возвращаться к работе. Возможно, все еще существует значительная угроза заражения как клиентов, так и сотрудников, а ведь среди них, особенно в салонах красоты, много женщин с детьми. Так что они берут на себя огромные риски. Их страхи основываются на высказываниях авторитетных медиков, продолжающих скептически оценивать перспективы победы на коронавирусом в США. Например, д-р Энтони Фоси, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, высказал сомнение, что тестирование на СOVID-19 – так, как оно проводится в стране, способно выявить всех заболевших и носителей инфекции – не только из-за недостаточного качества тестов, но и из-за недостаточного научного обоснования алгоритма сбора материала для них. «Таймс» приводит слова одной из владелиц парикмахерской: «Я разрываюсь между тем, что правильно, и тем, что я должна сделать для своего бизнеса и будущего. Мне бы хотелось продемонстрировать высокие моральные устои, но мне надо быть очень богатой, чтобы руководствоваться ими».