В ОПЕК ожидают роста цен на нефть до $40 за баррель

По заявлению министра энергетики Алжира, президента конференции ОПЕК Мухаммеда Аркаба, в организации уверены, что стоимость барреля сырой нефти к середине 2020 года составит около $40. Он пояснил, что для данного сценария развития событий есть несколько предпосылок, главной из которых является сокращение объема добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Во-вторых, ожидается, что страны постепенно начнут выходить из карантина и возвращаться к нормальной экономической жизни.

«Мировая экономика не останется такой парализованной. Например, Китай потребляет 11 млн баррелей в день», - цитирует сайт TSA высказывание Аркаба. Он отметил, что КНР показывает реальные темпы восстановления. Помимо этого, возобновляется работа транспорта и авиаперелеты, что повлечет за собой мировой спрос. Начиная с мая, согласно отчету Международного энергетического агентства, нефть отыграет до $35–37 за баррель, добавил Аркаб.

Напомним, 20 апреля цена нефти WTI впервые в истории упала до отрицательных значений. Падение было вызвано отсутствием мест в хранилищах старн-закупщиков. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен закупить «больше дешевой нефти, предоставив для этих целей все резервные хранилища».