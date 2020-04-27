Попова рассказала, когда в России можно будет снимать режим самоизоляции

Анна Попова – глава Роспотребнадзора – рассказала, когда в России можно начать снимать режим самоизоляции, который действует сейчас в России. В интервью телеканалу «Россия-24» она заявила, что постепенное снижение ограничительных мер возможно уже после 12 мая.

При этом Попова подчеркнула, что для этого необходимо, чтобы россияне четко исполняли все предписания во время майских праздников. Также она пояснила, что мы уже прошли два инкубационных периода общей продолжительностью 28-30 дней.

«И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, которого мы достигли, всё-таки закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима», – отметила глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что этот – третий – инкубационный период (14 дней), который необходим в России для победы над коронавирусом, приходится на майские праздники, и поэтому очень важно, чтобы россияне «пересидели» их дома, соблюдая режим самоизоляции.

«Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», – резюмировала Попова.

Ранее сообщалось, что Лариса Попович – директор Института экономики здравоохранения ВШЭ – утверждает, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Москве уже пройден. По её мнению это произошло ещё 3 дня назад.

Статистка по коронавирусу на 27 апреля в России и Москве

За последние сутки в 84 регионах России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 6 198 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 87 147 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 6 361 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 2 871 новых заболевших. На втором месте – Подмосковье (638 новых случаев инфицирования), на третьем – Нижегородская область (+207).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 794 человек, из них 50 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 7 346 человек, за прошедшие сутки – 579.

Узнать последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире можно на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

26 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин намерен ещё раз обратиться к гражданам страны в связи с эпидемией коронавируса.