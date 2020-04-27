Прогноз погоды: синоптики пообещали неожиданную погоду на Первомай

До первомайских праздников осталось всего несколько дней. А на большей части Русской равнины продолжает сохраняться прохладная, почти осенняя погода, с ночными заморозками и осадками. Однако, по прогнозу синоптиков, потепление всё-таки придёт в Россию уже на Первомай. Правда, как предупреждают метеорологи, не во все регионы.

Прогноз погоды в Сибири на первые майские выходные

Так в Сибири, после летней погоды, которая внезапно наступила здесь в последней декаде апреля, первые майские выходные будут не такими тёплыми. Например, в Тюменской области, где в середине прошлой недели столбики термометров поднимались до фантастических отметок в 25-27 выше нуля, 1-3 мая в ночное время суток может даже подморозить до минус 1-2. Днём будет значительно теплее – плюс 11-12.

Очень неожиданную погоду обещают синоптики на Первомай жителям Новосибирской области. С одной стороны, в период с 1 по 3 мая температурный фон здесь будет соответствовать климатической норме – плюс 14-17. Но при этом проводить время на улице вряд ли кому-то захочется – по прогнозу синоптиков, первомайские праздники пройдут под аккомпанемент непрекращающегося дождя и сильного ветра.

Пасмурно и дождливо, в начале второго месяца календарной весны также будет в Омской, Томской и Иркутской областях. Обильные осадки, которые уже обрушились на эти сибирские регионы, пролонгируют своё действие и на Первомай.

Погода в СПб на майские праздники

Пока пасмурно и прохладно в Санкт-Петербурге. По прогнозу синоптиков, до конца апреля городе на Неве будет облачно, местами возможны небольшие осадки и шквалистый ветер – до 16-17 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит плюс 5-7, ночью ожидаются заморозки до минус 1-2.

В первой половине наступившей недели проходящие южнее СПБ циклоны поддержат распространение холодных воздушных масс. Это подтвердит преобладание ветра северных румбов силой до умеренного. Поэтому возможны небольшие осадки, после полуночи вновь возможные заморозки, днём всё те же 7 градусов выше нуля.

В самом начале последнего месяца календарного весны погоду в Северной столице сформирует малооблачный антициклон, поэтому ни осадков, ни ветра не будет. При этом уже 1 мая воздух здесь прогреется до плюс 9-11, 2 мая – до 11-12. С каждый последующим днём столбики термометров станут подниматься, как минимум на 0,5 градуса и к 9-10 мая они будут показывать плюс 15-17.

Погода в Москве на Первомай. Точный прогноз синоптиков

Зато в Москве, по прогнозу синоптиков, температурный фон может приблизиться к климатической норме уже на первые майские праздники. В частности, 2-3 мая в российской столице воздух может прогреться до плюс 15-16.

При этом до конца апреля в Москве и Подмосковье будет ещё холодно. И даже в ночь на пятницу, 1 мая возможны заморозки и осадки, в том числе и в виде мокрого снега. Днём в пятницу, по-прежнему, пасмурно, местами пойдёт дождь, от небольшого до умеренного.

Во второй половине дня первого майского выходного северо-восточный ветер разгонит тучи, а воздух прогреется до плюс 10 градусов. Но средняя суточная температура останется на уровне плюс 7-9, что ниже нормы сразу 4-6 градус. Поэтому в этот день из своих тёплых квартир лучше на улицу не выходить.

В субботу, 2 мая, погода в очередной удивит неожиданной метаморфозой – ожидается полное безветрие, при этом небо будет ясным, а столбики термометров на солнце поднимутся до плюс 15. К вечеру субботы, возможно набегут небольшие тучки и пойдёт кратковременный дождь.

В воскресенье, 3 мая атмосферное давление начнёт расти, а с ним и повысится температура воздуха. В ночные часы ожидается плюс 8-10, днём – 14-16 градусов выше нуля. Таким образом, впервые с середины апреля средняя суточная температура воздуха в столичном регионе приблизится к своей климатической норме.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что пока трудно сказать, какая погода будет на Первомай.

«Действительно, существует вероятность, что к воскресенью, 3 мая воздух прогреется выше 15 градусов, но это очень ориентировочные расчёты», – подчеркнул он.

Как пояснил представитель Гидрометцентра, сейчас в атмосфере в газовой среде скопилась огромное количество, так называемых неустойчивостей. В этой связи, по его мнению очень сложно сказать точно, что нас ждёт на первые майские праздники.

«Бывает, что ситуация устойчива, и тогда уверенности больше. Но пока погода ведет себя как человек: есть предсказуемые обстоятельства и человек может легко, что-то планировать, а есть непредсказуемые обстоятельства и планировать даже какие-то простые казалось бы дела становится очень сложно. Вот так и с погодой на Первомай», – резюмировал Вильфанд.