Вход/Регистрация Подписка

Рестораны останутся закрытыми

Москва, 27.04.2020
«Роспотребнадзор» разработал документ поэтапного выхода из карантина ресторанов и точек продаж готовой еды. Документ носит рекомендательный характер и, по задумке ведомства, должен позволить бизнесу постепенно выйти на полноценный график работы без рисков заражения персонала и посетителей. Однако рестораторы считают этот подход неадекватным.
#Общепит
#Рестораны
#Потребительский рынок
#Экономика
  • Рестораны останутся закрытыми

FABIO FRUSTACI/EPA

По мнению «Роспотребнадзора», входить в привычный ритм работы общепиту лучше постепенно, поэтому ведомство выделило четыре режима работы этих сфер бизнеса, последний из которых – привычный график работы, который существовал до карантина.

Сейчас отрасль находится на первом, «ограничительном», режиме: точки общепита закрыты, рестораны и кафе могут работать только на доставку или на вынос, соблюдая все известные меры предосторожности: сотрудникам ежедневно измеряют температуру, выдают маски и перчатки для работы и используют антисептики, бактерицидные лампы. Здесь ничего нового нет. 

Недоумение у рестораторов вызывают следующие этапы работы, описываемые «Роспотребнадзором» при открытии заведений. В, так называемый, «переходный» режим открыться смогут только заведения площадью не более 50 квадратных метров при условии установки в обеденном зале не более 5 столов с 1–2 посадочным местом за каждым, на расстоянии не менее 1 метра друг от друга. В этом случае, по мнению рестораторов, откроются маленькие точки на вынос, а большая часть кафе и ресторанов останутся закрытыми: «У нас не откроется ни одного ресторана, потому что мы не проходим по площади, и у многих коллег такая же ситуация. Я даже не помню, у кого из рестораторов есть заведения меньше 50 квадратных метров, наверное, только у кафе типа «Prime» – говорит ресторатор Борис Зарьков, основатель и владелец ресторанного холдинга White Rabbit Family.

На следующем, третьем этапе – «стабилизации» открыться смогут предприятия с 20 посадочными местами, при этом расстояния между столиками не могут быть менее 1 метра, и посадка за ними должна быть по 1–2 человека (также получают разрешения массовые мероприятия при условии размещения столов на расстоянии не менее 1 метра друг от друга и посадкой 1–2 человека за ними) с соблюдением всех противовирусных норм в работе. «Я не понял, почему сначала разрешают открывать маленькие рестораны, ведь по логике вещей, чем меньше пространство, тем легче распространяется вирус, и выше вероятность заболеть. Было бы логичнее, если бы на втором этапе открывали большие рестораны от 500 метров, но в них можно было поставить 10 столов по 1–2 человека, между этими столами было бы метров пять, а то и десять» – продолжает г-н Зарьков.

В итоге, по установленным «Роспотребнадзором» параметрам смогут открыться только очень маленькие заведения: кофейни на вынос и небольшие забегаловки у метро, а привычные «Шоколадница», «Тануки», «Макдональдс», «Кофемания» и другие останутся закрытыми.  Рестораторам придется расторгать договора аренды помещений в ожидании лучших времен. «На таких условиях нам предлагают на протяжении четырех этапов иметь расходы и не иметь доходов. На втором этапе мы не можем открыться – наши залы больше 20 квадратных метров, если на третьем этапе откроемся, то у нас будут в зале стоять всего пять столиков, при таком количестве столов открываться нельзя, затраты на работу ресторана никогда не окупятся», – комментирует Олег Подгорный, генеральный директор «Шоколадницы».

Переориентироваться на работу в маленьких заведениях рестораторы не видят смысла: для этого нужны инвестиции, а свои деньги рестораторы уже потратили на поддержание работы производств и зарплату сотрудников. Рестораторы отмечают, что документ был составлен в одностороннем порядке людьми, которые не имеют представления о работе ресторанов и не понимают, насколько ситуация сейчас сложная - только через год рестораны смогут получить 50 процентов от выручки, которую они получали до карантина. Поэтому им важно начать работу как можно быстрее, но по новым правилам, в лучшем случае, заведения начнут открываться только в июне или даже позже – тогда рестораторы ожидают переход к четвертому этапу – «штатному» режиму (когда новых случаев заражения в стране нет, и идет стойкая тенденция к снижению числа заболевших в стране). И это – по самому оптимистическому сценарию.

«Обсуждать тут нечего, я думаю, еще много раз все по условиям открытия поменяется», – считает ресторатор Аркадий Новиков. Но если рекомендации «Роспотребнадзора» станут обязательными для компаний, некоторые рестораны все же готовы начать работу, хотя это им и не принесет больших дивидендов: «Некоторые точки, которые сейчас работают на вынос и доставку, смогут принять гостей, два-три стола в зале им не помешают, только в этом нет большого смысла, как и в доставке, в обоих случаях мы ничего не заработаем», – говорит Хенрик Винтер, основатель ресторанного холдинга Tigrus.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Миру грозит голод, России – перепроизводство продовольствия
    ООН предупредила – через несколько месяцев 265 млн человек на Земле могут столкнуться с критическим уровнем голода. Из-за коронавируса число голодающих вырастет вдвое. Россия на этом фоне – остров благополучия, хотя и не без собственных проблем
  2. «Жестокое окончание сланцевой революции»
    Самой большой проблемой для сланцевого сектора может стать даже не сам кризис с его отрицательными ценами, а дефицит новых скважин, потому что практически все буровые работы уже прекратились или будут прекращены в ближайшее время
  3. Россия не сможет напечатать денег
    Герман Греф заявил, что у властей нет достаточного количества денег для раздачи россиянам в период кризиса, как нет и возможности их напечатать. Почему?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама