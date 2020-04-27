Роспотребнадзор начал консультировать по вопросам правильного питания в самоизоляции

На сайте Роспотребнадзора открыта горячая линия по вопросам организации правильного питания в период самоизоляции, говорится на сайте ведомства. Уточняется, что контакт-центр по консультированию населения по вопросам правильного питания начал работу на базе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр», говорится в сообщении ведомства.

Главной задачей консультантов линии является оказание помощи гражданам России, находящимся в режиме самоизоляции или на карантине, по подбору наиболее оптимального рациона питания для себя и своих детей. На линии будут работать высококвалифицированные врачи-диетологи, которые ответят россиянам на все вопросы по подбору питания, а также дадут рекомендации по набору продуктов для среднесуточного рациона.

Также при обращении в центр можно будет получить рекомендации по способам «приготовления блюд и оптимизации рациона питания введением биологически активных добавок к пище».

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.