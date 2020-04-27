Россиянам пообещали самый жаркий год за последние пять лет

Как рассказал Роман Вильфанд, нынешний год может стать самым жарким за последние пять лет наблюдения. При этом нет гарантий, что будут поставлены температурные рекорды, добавил метеоролог. Он согласен с мнением климатологов, что каждое следующее пятилетие будет рекордным, сообщает «РИА Новости».

Последние пять лет среднегодовые температуры превышают показатели предыдущих лет, что является явным признаком «глобального потепления», сказал метеоролог.

Вильфанд рассказал, что, вполне возможно, год будет «не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим». Он подчеркнул, что жара будет обязательно, и, с вероятностью 99%, год войдет в пятерку самых жарких лет.

«В таком вероятностном смысле я это поддерживаю», — добавил Вильфанд. Он уточнил, что речь, прежде всего, идет о температуре воздуха, которая измеряется в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.

Ранее сообщалось, что жаркая погода будет способствовать снижению заболеваемости от коронавирусной инфекции, которая плохо адаптируется к влажной и жаркой погоде.