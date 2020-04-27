Пришло время оттолкнуться от дна

Рынок нефти, похоже, уже пережил худшие времена в своей истории. Дальнейшее развитие событий представляется более оптимистичным, хотя до сих пор средства массовой информации публикуют пугающие заголовки, что даже минус 100 долларов за баррель – вполне реально.

Это, скорее всего, выдумка или преувеличение, поскольку даже какой-нибудь разрешенный способ уничтожения топлива обойдется дешевле, а отрицательные цены были зафиксированы непосредственно на рынке фьючерсов, и имели под собой определенные технические причины.

“Помимо того, что многие трейдеры по каким-то причинам оказались не готовы к сложившейся ситуации, удерживая контракты до последнего момента, немаловажную роль в биржевой панике сыграл еще и крупнейший нефтяной биржевой фонд ETF. Ему на падающем рынке нужно было в сжатые сроки переложить в дальние контракты колоссальный объем – в пересчете на физическую нефть – это около 150 миллионов баррелей”, - рассказал старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов.

Зачастую этот рынок оторван от реальности, и понятно, что на спот-рынке никто и никогда не придет к производителю и не скажет: “Я готов забрать у Вас несколько тысяч бочек, если заплатите мне по 30 долларов за каждую”.

Но именно на рынке фьючерсов, то есть финансовом рынке, созданном много лет назад, и происходит процесс ценообразования, так что на него стоит обратить внимание в первую очередь.

Почти каждый большой тренд на понижение, как правило, завершается событием, которое шокирует большинство участников торгов. Это почти всегда что-то новое – то, к чему человеческий мозг, особенно мозг трейдера, просто не готов, так как ранее такого никогда не было, а значит, не умещается в рамки допустимого прогноза, основанного на сравнении с тем, что уже когда-то происходило и заложено в памяти. Это могут быть новые исторические минимумы, минимумы с момента какой-то памятной даты – все то, что с помощью заголовков способствует нагнетанию ситуации и слишком сильно воздействует на сознание инвестиционной общественности.

Как говорил великий Кейнс: “Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы будете оставаться платежеспособными”.

Именно это мы и видели неделей ранее, когда экспирация контрактов на WTI прошла по цене минус 37 долларов.

Спекулянтам, которых на рынке commodities подавляющее большинство – особенно это касается фьючерсов на Brent, где нет обязательств поставки – с текущих уровней продолжать игру на понижение уже нет особого смысла. Они могут заработать еще максимум 10-12 долларов с контракта – это не тот куш, ради которого стоит затевать игру.

А вот потенциал движения вверх, напротив, практически не ограничен, к тому же, на этой неделе истекает контракт на североморскую смесь, и ближайшим станет фьючерс с поставкой аж в июле.

“Полагаю, что экспирация контрактов на WTI стала своеобразной жирной точкой. В среднесрочной и долгосрочной перспективе я жду роста котировок. Возможно, к концу года цены будут даже выше 40 долларов за бочку. И хотя сырьевой рынок в отличие от рынка акций все же вынужден периодически сталкиваться с суровой действительностью, повторения истории с уходом цен ниже нуля ждать не стоит”, - считает Стремоухов.

Ну а поводов для игры на повышение можно найти предостаточно.

Сокращение добычи

Например, в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя нефтяной промышленности Саудовской Аравии сообщило, что страна еще на прошлой неделе начала снижать добычу, то есть, не дожидаясь вступления в силу сделки ОПЕК+.

Кроме того, сокращать производство уже начали Кувейт, Алжир и Нигерии – это уже официальные заявления. С 1 мая к этому процессу присоединятся и другие страны.

Иными словами, предложение на рынке начинает постепенно сокращаться. США, к слову, которые де-факто не являются участниками сделки, за последние три недели снизили добычу примерно на 700 тысяч баррелей в сутки, а количество работающих буровых установок рухнуло до уровней начала 2010 года и составляет всего 378 штук – почти вдвое меньше, чем в начале года.

Дешевые деньги и избыточная ликвидность стали драйвером бурного роста добычи, но теперь рынок расставит все на свои места, и многие компании просто исчезнут, если, конечно, американские власти в выборный год не решат спасать энергетический сектор. А такая возможность изучается, о чем заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Информационные пробелы

С сокращением предложения особых вопросов нет, это очевидный козырь для биржевых “быков”. Однако главная проблема по-прежнему заключается в спросе и доступных объемах нефтехранилищ. Но реальная картина здесь может отличаться от той, которую рисуют СМИ, и этот фактор может трейдерами вовсе игнорироваться. Нет толком никаких официальных данных.

Один из крупнейших нефтетрейдеров Trafigura распространял информацию о падении спроса на 35 миллиона баррелей в день, однако никаких расчетов представлено не было и достоверность этих цифр не доказана. Есть еще данные агентства Rystad, но их тоже нельзя считать истиной в последней инстанции. С точно таким же успехом эти самые компании могут начать публиковать другие цифры – с поправкой на разворот тренда.

Аналогичная картина и с хранилищами. Наглядным примером служат данные о ситуации в Кушинге, куда поставляется физическая нефть по контрактам на WTI. На прошлой неделе оно, как оказывается, не было заполнено под завязку и могло вместить около 20 миллионов баррелей, но это место оказалось кем-то забронировано. То есть, в реальности хранилища не переполнены, а остальное – детали. Еще неизвестно кем и для каких целей были забронированы эти объемы.

Еще один момент – общие запасы нефти в США выросли до уровней мая 2017 года, однако на пике 2017-го они были выше, значит, потенциал для хранения все же не исчерпан.

Кстати, завершая тему рыночных механизмов, стоит упомянуть один любопытный факт. В “черный понедельник”, когда трейдеры в панике пытались избавиться от контрактов на WTI, продавая их по любым, даже сильно отрицательным ценам, друг Дональда Трампа Карл Айкан от имени своего нефтеперерабатывающего завода CVR Energy покупал эти самые фьючерсы.

По его собственным словам, которые приводит Bloomberg, пока цены находились в минусе, CVR пытался купить до 2 миллионов баррелей. А почему бы и нет, ведь за эту нефть поставщикам еще придется заплатить, и немало. Открытым остается вопрос, а куда поставлялся этот объем, и почему у НПЗ господина Айкона есть свободные мощности, а больше ни у кого нет?

Конец карантина

Теперь несколько слов стоит сказать уже непосредственно о коронавирусе и карантинных мерах, которые и привели к остановке экономики и, как следствие, краху нефтяного рынка.

Все прекрасно понимают, что слишком долго ограничительные меры сохранять просто нельзя, экономика этого не выдержит. И вот, синхронно начинают поступать сообщения об улучшении ситуации.

Как показывает опыт Китая, вовсе не обязательно, что так оно и есть, но именно такой новостной фон формируют глобальные СМИ.

Количество госпитализированных в Нью-Йорке оказалось минимальным за месяц, а число смертельных исходов в Италии – почти за шесть недель. Во Франции смертность также идет на спад – число летальных исходов на минимуме за четыре недели.

Почва для постепенного снятия ограничений уже почти готова, осталось сделать всего один шаг. Кстати, некоторые страны уже запустили процесс нормализации.

Всё это, опять же, будет создавать условия для спекулятивной игры на повышение нефтяных цен. Да, учитывая сложности с хранением “черного золота”, ближайший месяц может быть очень сложным, но баррель смеси Brent вряд ли уже будет стоить дешевле 20 долларов.

Тем временем, инвестбанкиры начинают публиковать прогнозные “календари” снятия карантина в различных странах и штатах.

Так, согласно исследованию Bank of America, в Штатах экономика начнет оживать уже в ближайшие дни:

Deutsche Bank, который строит свои прогнозы на различных данных, в том числе опыте китайского города Ухань, ожидает кардинального улучшения ситуации в течение ближайших трех недель.

Безусловно, рынок нефти пострадал от эпидемии сильнее других, но и процесс восстановления может оказаться гораздо быстрее, тем более что рост спроса будет происходить на фоне снижения добычи.