РЖД наращивают объемы экспортных поставок через морские порты

С начала апреля зафиксировано увеличение на 59,7% транспортировки железной руды. В общей сложности за неполный месяц было отгружено более 1,8 млн тонн металлургического сырья, которое традиционно составляет значительную часть железнодорожных перевозок.

Положительная динамика

По информации пресс-службы РЖД, с начала года было отгружено 37 млн тонн железной руды, из которых больше 8 млн тонн отправились к зарубежным потребителям. В частности, наращивание грузоперевозок отмечалось через припортовые станции Октябрьской железной дороги к морским хабам Северо-Запада. В апреле в этом направлении было отмечено четырехкратное увеличение - дополнительно отгружено около 200 тыс. тонн железной руды.

Рост перевозок к южным портам через станции Северо-Кавказской железной дороги составил 63% - дополнительно отгружено больше 130 тыс. тонн металлургического сырья. Более чем на 35% была увеличена перевозка через пограничные переходы.

Положительная динамика отмечается и в грузоперевозках других товаров, как на экспорт, так и внутренним потребителям - зерна, минеральных и химических удобрений и т.д. В частности, с начала апреля было отгружено больше 3,3 млн тонн удобрений, что на 2,6% превышает показатели прошлого года за аналогичный период. Российские потребители получили больше 1,4 млн тонн - прирост составил 0,2% в сравнении с прошлым годом. В свою очередь экспортные поставки выросли на 4% и превысили 1,8 млн тонн.

По данным федерального перевозчика, большая часть грузов отправлялась по железным дорогам, обслуживающим крупнейшие предприятия по производству удобрений. С начала апреля больше всего погрузок было на Свердловской железной дороге - 800 тыс. тонн. Около 400 тыс. тонн было доставлено по Северной железной дороге, 270 тыс. тонн - по Московской, 130 тыс. тонн - по Северо-Кавказской и 80 тыс. тонн - по Юго-Восточной. Всего же в этом году было перевезено 18,9 млн тонн минеральных и химических удобрений - прирост составил примерно 1%.

Почти в три раза вырос экспорт зерновых - за первую половину апреля отправлено больше 670 тыс. тонн. Если оценивать общие показатели, рост составил почти 70% - в общей сложности было перевезено больше 1,1 млн тонн. Устойчивый рост также отмечается в сегменте контейнерных перевозок. Во всех видах сообщений за первый квартал было доставлено потребителям примерно 1,3 млн контейнеров ДФЭ - на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидеры экспорта

Другие важные экспортные направления РЖД - нефтяные грузы и уголь, которые также доставляются потребителям через морские порты. В первом квартале 2020 года в направлении морских терминалов по железной дороге было отгружено около 38,2 млн тонн угля - почти на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в порты Юга - 4,1 млн тонн (рост более чем на четверть), Северо-Запада -12,1 млн тонн (экспорт снизился на 6%), Дальнего Востока - больше 22,1 млн тонн (+1,1%).

Нефтеналивных грузов за этот же период было перевезено около 23,3 млн тонн - на 1,7% больше, чем за первый квартал прошлого года. Из них к южным портам 8,4 млн тонн (-8%), морским терминалам Балтики - 12,8 млн тонн (+7,2%), Дальнего Востока - 2,2 млн тонн (+7,7%).

В целом в структуре экспорта на железнодорожной сети примерно половину составляет доля угля, на втором месте нефтяные грузы - 29,4%, черные металлы - 7,1% и удобрения - 5,5%. Что касается динамики перевозок, то данные РЖД следующие: в направлении портов Северо-Запада в первом квартале 2020 года проследовало 32,7 млн тонн грузов, Юга - 20,4 млн тонн, Дальнего Востока - 26,3 млн тонн. Прирост в сравнении с прошлым годом составил соответственно - 0,3%, 1% и 0,5%.

Модернизация инфраструктуры нон-стоп

По мнению экспертов, увеличению экспортных поставок по всем направлениям в том числе способствовала модернизация инфраструктуры железных дорог, в рамках которой активно проводится расшивка «узких» мест на подходах к портам. Причем работы ведутся как на ближних, так и на дальних подходах к гаваням. Например, одним из важнейших инвестпроектов РЖД на сети Октябрьской железной дороги является «Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Вейнмарн-Ивангород». Проект должен улучшить транспортную доступность к одному из самых крупных портов на Балтике - Усть-Луге.

Стратегическое значение имеют и порты Азово-Черноморского бассейна. Для улучшения ситуации на этом направлении в 2014 году стартовал масштабный проект «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна». К его завершению в 2025 году аналитики прогнозируют увеличение объемов перевозок в южном направлении почти на 50%.

В настоящее время все подъездные пути к морским портам являются ключевыми элементами развития железных дорог, поэтому соответствующие инфраструктурные инвестпрограммы находятся под пристальным вниманием президента РФ Владимира Путина. Глава государства в майском указе 2018 года утвердил важнейшие для страны нацпроекты, направленные на развитие субъектов федерации и экономики в целом. Подразумевается, что решение инфраструктурных задач даст толчок росту экспортного потенциала.