Спрос на инкассацию вырос на 10% в апреле после спада из-за пандемии в марте

Рынок инкассации постепенно оживает после резкого сокращения спроса из-за пандемии и введения режима нерабочих дней. Таковы данные компании «Инкахран», осуществляющей безопасную перевозку денежной наличности.



Так, в конце марта из-за закрытия большого количества торговых объектов количество заявок на услуги инкассации снизилось по отдельным группам клиентов до 50 %, указывают в компании. Однако к середине апреля ситуация начала стабилизироваться. Количество заявок на инкассацию выросло за первые три недели апреля на 10%.

«Инкассаторский рынок переживает трансформацию. Успех ждет тех, кто сможет переориентировать модель и диверсифицировать риски», - прокомментировал первый вице-президент Московского кредитного банка (МКБ) Евгений Павлов.