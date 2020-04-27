В Кремле рассказали, что повлияет на решение Путина о режиме изоляции

Президент России Владимир Путин будет принимать решение о продлении режима изоляции россиян, исходя из текущей динамики по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Чиновник также напомнил, что 28 апреля Путин проведен совещание с губернаторами по ситуации с распространение коронавируса. При этом представитель Кремля не стал раскрывать подробности запланированного на текущую неделю обращения к россиянам.

«Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике или на краткосрочных каких-то прогнозах», - заявил Песков.

Он отметил, что вряд ли возможно сделать прогнозы по динамике на ближайшую перспективу, а тем более дальнюю, поскольку «это так пальцем в небо».

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

26 апреля стало известно, что президент намерен еще раз обратиться к гражданм России в связи с эпидемией.