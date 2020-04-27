В Минобразования признали неготовность российских школ к удаленному обучению

По заявлению министра образования Сергея Кравцова, он принимал решение о переводе школ на дистанционное обучение, прекрасно осознавая, что в принципе «не все школы и не все учителя были к этому готовы». Министерство исходило из приоритета здоровья детей и учителей, остальное было второстепенным, сообщил Кравцов в интервью газете «Коммерсантъ».

«Такая позиция может показаться спорной, я понимаю. Но учебный год можно наверстать, экзамены пересдать, а жизнь и здоровье никто не вернет», - поделился с изданием Кравцов. Он признал, что не все школы сработали в этой ситуации слажено, также «шоком дистанционное образование оказалось для многих семей». Министр рассказал, что много проблем возникло и в его семье, но «зато пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников».

Чиновник также заявил, что избежать «зависания электронных образовательных площадок было невозможно», поскольку пересадить всю страну из-за парт на электронные площадки пришлось за считанные дни. В этой связи все получилось далеко не у всех и не везде, так как никто не был готов к таким резким нагрузкам. Даже «в продвинутой Москве» оказались не готовы к резкому повышению спроса на онлайн-обучение.