Вход/Регистрация Подписка

В Европе постепенно снимают карантин

Москва, 27.04.2020

Ряд стран Европы, начиная с 27 апреля,  ослабляют карантинные меры, которые были введены из-за распространения нового коронавируса, передает РИА «Новости».

Самые значительные ослабления карантина вступают в силу в Чехии, начиная с 24 апреля. Так гражданам этой страны разрешены поездки за границу в том числе для проведения отпуска. Также чехи смогут  свободно передвигаться вне дома, но группами не более десяти человек. С 27 апреля согласно графику снятия карантина в стране заработают магазины и предприятия сферы обслуживания с торговой площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, фитнес-центры, библиотеки. Зоопарки также примут посетителей, но только на открытом воздухе. Также ожидается возобновление богослужений в костелах и церквях.

Постепенно выходить из карантина намерена и Хорватия, начиная с 27 апреля. Правительство этой страны составило план, состоящий из трех этапов. Первыми откроются магазины затем, в мае-июне, будет постепенно возобновляться междугороднее и международное сообщение. Также, начнут работать учреждения образования и здравоохранения, спортивные и культурные центры. В Швейцарии снятие запретов также начинается с 27 апреля, и будет проходить в три этапа. Первыми 27 апреля, откроются медицинские кабинеты общей помощи, стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров.

Греция будет постепенно выходить из карантина, начиная с конца апреля, данный процесс займет 63 дня, заявило правительство страны. Детали должен объявить сегодня премьер-министр Кириакос Мицотакис в своем видеообращении. Уже известно, что с 27 апреля начнут работать некоторые госслужбы. Откроются ипотечные конторы, мировые суды и суды первой инстанции. Помимо этого, с 27 апреля в стране разрешено беспрепятственное передвижение легковых автомобилей, такси, разрешается онлайн-торговля, в том числе оптовая.

В Испании, где действуют жесткие меры самоизоляции, начиная с 27 апреля, разрешается выходить на прогулки детям до 14 лет. При этом режим повышенной готовности, скорее всего, будет продлен до 9 мая, заявил  премьер Педро Санчес.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. «Жестокое окончание сланцевой революции»
    Самой большой проблемой для сланцевого сектора может стать даже не сам кризис с его отрицательными ценами, а дефицит новых скважин, потому что практически все буровые работы уже прекратились или будут прекращены в ближайшее время
  2. Миру грозит голод, России – перепроизводство продовольствия
    ООН предупредила – через несколько месяцев 265 млн человек на Земле могут столкнуться с критическим уровнем голода. Из-за коронавируса число голодающих вырастет вдвое. Россия на этом фоне – остров благополучия, хотя и не без собственных проблем
  3. Россия не сможет напечатать денег
    Герман Греф заявил, что у властей нет достаточного количества денег для раздачи россиянам в период кризиса, как нет и возможности их напечатать. Почему?
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама