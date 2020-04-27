В Европе постепенно снимают карантин

Ряд стран Европы, начиная с 27 апреля, ослабляют карантинные меры, которые были введены из-за распространения нового коронавируса, передает РИА «Новости».

Самые значительные ослабления карантина вступают в силу в Чехии, начиная с 24 апреля. Так гражданам этой страны разрешены поездки за границу в том числе для проведения отпуска. Также чехи смогут свободно передвигаться вне дома, но группами не более десяти человек. С 27 апреля согласно графику снятия карантина в стране заработают магазины и предприятия сферы обслуживания с торговой площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, фитнес-центры, библиотеки. Зоопарки также примут посетителей, но только на открытом воздухе. Также ожидается возобновление богослужений в костелах и церквях.

Постепенно выходить из карантина намерена и Хорватия, начиная с 27 апреля. Правительство этой страны составило план, состоящий из трех этапов. Первыми откроются магазины затем, в мае-июне, будет постепенно возобновляться междугороднее и международное сообщение. Также, начнут работать учреждения образования и здравоохранения, спортивные и культурные центры. В Швейцарии снятие запретов также начинается с 27 апреля, и будет проходить в три этапа. Первыми 27 апреля, откроются медицинские кабинеты общей помощи, стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров.

Греция будет постепенно выходить из карантина, начиная с конца апреля, данный процесс займет 63 дня, заявило правительство страны. Детали должен объявить сегодня премьер-министр Кириакос Мицотакис в своем видеообращении. Уже известно, что с 27 апреля начнут работать некоторые госслужбы. Откроются ипотечные конторы, мировые суды и суды первой инстанции. Помимо этого, с 27 апреля в стране разрешено беспрепятственное передвижение легковых автомобилей, такси, разрешается онлайн-торговля, в том числе оптовая.

В Испании, где действуют жесткие меры самоизоляции, начиная с 27 апреля, разрешается выходить на прогулки детям до 14 лет. При этом режим повышенной готовности, скорее всего, будет продлен до 9 мая, заявил премьер Педро Санчес.