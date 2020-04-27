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Вирусолог рассказал, сколько живет коронавирус у бессимптомных носителей

Москва, 27.04.2020

Бессимптомные переносчики COVID-19 являются палкой о двух концах, считает  вирусолог Феликс Ершов. Мнением специалист поделился в беседе с URA.RU.

Бессимптомные носители по времени являются переносчиками инфекции столько же, сколько люди с клиническими проявлениями заболевания, то есть две недели, рассказал медик.

«Инкубационный период такой же — две недели. Вирус живет в их организме столько же, но при этом они не болеют за счет хорошего иммунитета», - пояснил Ершов. В основном бессимптомно переносят вирус молодые здоровые люди, а для «пожилых же и больных людей коронавирус — как спичка в пожаре», рассказал Ершов.

По словам вирусолога, на сегодня выявить бессимптомных носителей коронавируса можно только при помощи «специальных тестов на антитела». Он напомнил о статистике, приведенной академиком Александром Чучалиным в ходе недавнего общения с президентом, когда после проведения теста на антитела к данному вирусу в Пироговском центре антитела к коронавирусу нового типа были найдены у 35% здоровых медиков.

 «Тест на наличие антител — единственный способ. И тогда среди здоровых будут находиться антитела, как это произошло», - рассказал Ершов.

Он уверен, что наличие бессимптомных носителей среди инфицированных — не есть однозначно плохо, поскольку они вносят значительный вклад в борьбу с новой инфекцией, хотя с одной стороны делают «черное дело, заражая людей, но с другой — способствуют выработке коллективного иммунитета», что очень важно в отсутствии вакцины.

«Можно сказать, что когда от них заражаются больные и пожилые — это плохо, а когда здоровые — это, наоборот, хорошо. Это палка о двух концах», - резюмировал Ершов.

Он также подчеркнул, что в недалеком будущем новый коронавирус может перейти в разряд сезонных инфекций, как вирус гриппа. Следующую волну заболевания можно ожидать уже осенью текущего года, заявил ранее академик, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев.

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