В России выявлено более 6 тыс. новых случае заболевания COVID-19

В России за сутки выявлено 6 198 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 43% из которых больные без клинических проявлений, В общей сложности составило прирост в 7,7%, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Лидером по числу выявленных больных продолжает оставаться Москва, где зафиксировано 2871 новый случай болезни. Всего в столице на данный момент находится 45 351 инфицированный пациент. За последние сутки выздоровели 2871 человек, общее число переболевших коронавирусом в Москве составляет 3 524 человека. В России выздоровело более 7 тыс. человек.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 198 в 84 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 693 (43,4%)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что с данными показателями Россия обошла Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

26 апреля стало известно, что президент намерен еще раз обратиться к гражданм России в связи с эпидемией.