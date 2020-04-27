Россию без хлеба не оставят - зерну закрыли экспорт

Как говорится в сообщении Минсельхоза, 26 апреля 2020 года нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, которая была установлена с 1 апреля текущего года, выбрана в полном объеме.

В соответствии с постановлением правительства № 385, после того, как все задекларированное зерно пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы будет вывезено, экспорт прекратится до 1 июля 2020 года. Но это касается только поставок в государства, не являющиеся членами Евразийского ЕЭС.

Введение эмбарго позволит стабилизировать цены на зерновые и обеспечить внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки. При этом, по оценке министерства, ограничения не повлияют на достижение целей государственных программ РФ, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году. ФТС уже прекратила выпуск новых деклараций для экспортных целей.

Как отмечает «Интерфакс», квота объемом 7 млн тонн действовала на срок с 1 апреля до 30 июня и была выбрана досрочно. Увеличивать ее в текущем сезоне Минсельхоз не планирует, предупреждала 17 апреля замглавы ведомства Оксана Лут. Темпы выборки квоты опередили прогнозы Минсельхоза, который ожидал, что вывоз зерна зерна на внешние рынки прекратится в середине мая. Зерновое эмбарго вводится в России впервые за 10 лет.

Введение квот на вывоз зерна из России планировалось достаточно давно, отмечает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. По его словам, эта мера должна была сбалансировать цены на зерновые внутри страны – при росте стоимости зерна на экспортных рынках производителям было выгоднее продавать продукцию за границу. При этом нельзя было допустить дефицита на внутреннем рынке – зерновые являются главной культурой АПК, обеспечивающей продовольственную безопасность.

Недавно была принята новая Доктрина продовольственной безопасности РФ, согласно которой экспорт продукции АПК России к 2024 году должен достичь 45 млрд долларов. По итогам текущего года цифра должна составить 25 млрд долларов, и так что с большой вероятностью продажи за рубеж продолжатся летом и осенью. Однако, отмечает эксперт, сейчас главной задачей введенных квот является обеспечение зерновыми внутренних потребностей страны.

Политикой введения квот на сельхозпродукцию РФ полностью повторяет шаги других стран, которые на фоне пандемии коронавируса вводят эмбарго на поставку сельхозпродукции за рубеж, отмечаетДмитрий Гелемурзин. Такие меры предприняты правительствами Китая, Вьетнама, Индии и других государств. Страны опасаются проблем с самообеспечением продовольствием в текущем году, потому ограничивают экспорт продукции АПК. Это уже отразилось на странах ЕС, где отмечены случаи недопоставок и дефицита сельхозпродукции из стран Азии и Африки.

В целом, уверен аналитик, введение квот на поставку зерна на экспорт должно снизить внутренние цены (за счет роста запасов в РФ), а также повысить востребованность российских зерновых на международном рынке.

Логично исходить из того, говорит, в свою очередь, шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев, что Минсельхоз хотел бы подстраховаться сейчас от возможных проблем с видами на посевную, ход которой может серьёзно пострадать из-за режима жёсткой самоизоляции, сложностями с наймом сезонных рабочих, и с необходимостью для вышедших на поля работников соблюдать повышенные меры эпидемиологической безопасности. И пока сохраняется высокая степень неопределённости, как это скажется на урожае, правительство выбрало простейший путь - заморозить квоты и приостановить экспорт.

Финансовое положение многих производителей зерновых также может оказаться шатким, считает эксперт: например, банки могут не предоставить кредитные линии в привычных размерах или ужесточить условия, да и сами производители прежде всего могут опасаться брать кредиты, а предпочтут сократить в этом году посевы, не будучи уверены и в условиях транспортировки, и в реализации своего товара, когда у населения явно падают доходы как минимум на 2-3 ближайших месяца. Когда производители сомневаются, сохранится ли близкий к прежнему уровень потребления, они могут просто не принимать на себя дополнительные риски, а в итоге, общий урожай зерновых может оказаться заметно меньше ожидаемого в целом по России.

Ужимая сейчас экспорт, Минсельхоз преследует цель заранее исключить сценарии с возникновением дефицита, уверен Петр Пушкарев. Но к середине лета баланс станет ясен, и если будут просматриваться излишки зерна, то министерство почти наверняка расширит экспортные квоты: ведь экспорт зерна очень важная статья дохода для хозяйств - наши экспортёры в последние годы вышли на доход на уровне 7-8 млрд долларов, а это почти 1/10 часть от нефтяных доходов, которые страна получала до обвала цен на нефть. Теперь же ненефтяные статьи экспортных поступлений могли бы иметь ещё больший вес в наполнении бюджета.

А возможность расширить экспортные квоты и реализовать излишки зерновых позднее наверняка будет, благо ёмкость того же китайского зернового рынка потенциально очень велика, кроме того, в последние годы расширялась география продаж зерна и в другие страны Азии.