Путин поручил правительству готовиться к «новой реальности»

Нерабочие дни в России будут продлены до 11 мая включительно. Об этом в очередном телеобращении к гражданам сообщил президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что на 6,7 и 8 мая многие россияне и так брали отгулы и отпуска. «А сейчас тем более нельзя рисковать», — добавил глава государства.

После 12 мая должен начаться поэтапный выход из режима ограничений. К 5 мая правительство и Роспотребнадзор должны разработать соответствующий план. Кроме того, кабмину поручена подготовка нового пакета «неотложных мер поддержки экономики и граждан».

Президент подчеркнул, что одномоментного выхода из текущего режима ждать не стоит: «Когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной... Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь, за который нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять все то, что мы такими усилиями добились за последние недели».

На период действия ограничительных мер сохранятся и особые полномочия глав регионов и субъектов Федерации. Владимир Путин подчеркнул, что каждый из них будет нести персональную ответственность за реализацию мер поддержки граждан и бизнеса, особо отметив, что «решения будут считаться выполненными, только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты», а представители бизнеса «на деле воспользуются мерами поддержки».

На руководство регионов ложится и принятие самостоятельных решений по действующим ограничениям: ослаблять или усиливать их они будут сами, в зависимости от ситуации.

«В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений», — пояснил президент.

Краткосрочной перспективой глава государства не ограничился, указав на то, что уже нужно думать и о том, что будет после того, как эпидемия завершится.

«Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного, общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики», — заявил президент в ходе совещания по вопросам распространению коронавирусной инфекции в российских регионах, подчеркнув, что приступать к этой работе нужно немедленно.

«Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность согласованно, с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений», – добавил глава государства.

При этом Владимир Путин обозначил стратегическую задачу общенационального плана: он должен не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике, с учетом складывающейся в мире «новой реальности».