Курс доллара: рубль повел себя неожиданно

Вечером во вторник российский рубль после дневного роста немного снизился к основным резервным мировым валютам. Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи, курс доллара составил 74,6 руб., что на 5 коп. выше уровня закрытия пятницы. Курс евро составил 80,78 руб., подорожав на 11,5 коп.

Нацвалюта накануне вечером совсем немного просела к доллару и евро на фоне негативного влияния снижающихся нефтяных котировок, а также из-за скорого завершения пика налогового периода (27 и 28 апреля).

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При этом рубль вчера повёл себя очень неожиданно, фактические не замечая резкого снижения мировых цен на нефть. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Лондонской биржи стоимость июньских контрактов на «чёрное золото» марки Brent упала на 8,63% – до 19,59 долл. за баррель. При этом ещё больше рухнули в цене фьючерсы сорта WTI на июнь, которые на Нью-Йоркской бирже торговались по 12,21 за бочку (-27,92%).

Однако аппетиты инвесторов к рисковым активам, к которым относится рубль, нивелировали негативный фон от падения нефти. Таким образом, определяющим для динамики рубля стали другие внешние факторы.

Так, накануне доллар снизился по отношению к корзине основных валют. Произошло этого из-за уже упомянутого интереса рынков к риску, выросшему на новостях о скором смягчении карантинных мер, связанных с распространением коронавируса. Например, уже 4 мая в Италии возобновляют работу некоторые мелкие предприятия и даже заводы, а жителям можно будет навещать родственников в рамках поэтапного снятия введённых из-за пандемии COVID-19 запретов.

По мнению валютного аналитика MUFG Ли Хардмана, в ряде стран Старого Света произошло резкое снижение количества смертельных случаев из-за коронавируса, что, в свою очередь, указало на эффективность ограничительных мер.

«В фокусе внимания рынков также итоги заседания ФРС – оно состоится уже сегодня, – и заседания ЕЦБ, запланированного на четверг. На них регуляторы США и Европы могут принять дополнительные меры поддержки пострадавших от коронавируса экономик, что, безусловно, ещё больше разожжёт аппетит инвесторов к риску», – предположил аналитик.

Не так оптимистичен Гельды Союнов из УК «Промсвязь». Он напомнил, что в среду состоится заседание Комитета по операциям на открытом рынке США.

«По его итогам учётная ставка будет сохранена на текущих уровнях, но для участников рынка будет важна оценка текущего состояния макроэкономики от регулятора. В четверг же пройдёт экспирация действующих контрактов на поставку «чёрного золота» сорта Brent. В этой связи я ожидаю пусть краткосрочного, но существенного падения товарных контрактов, что плохо скажется на курсе российской валюты. В целом же до конца рабочей недели рубль в паре с долларом будет находиться в диапазоне 74-78», – полагает Союнов.

В свою очередь Дмитрий Бабин из «БКС Брокер» считает, что от нестабильности нефтяного рынка российскую валюту защищает высокий спрос на ОФЗ. При этом, он убеждён, что рубль в ближайшие сессии будет торговаться в рамках коридора, который был сформирован в конце прошлой недели.

«В паре с долларом рубль будет находиться в диапазоне 74,95-75,40, в паре с единой валютой ЕС - в пределах 79,80-81,30 руб.. Драйвером же дл всех рынков по-прежнему остаётся динамика пандемии коронавируса, а также макростатистические данные, которые отражают влияние этой проблемы на мировые экономики», – пояснил Бабин.

Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» заявил, что на ближайшие сессии внешним фактором поддержки рубля будет оставаться политика ведущих центробанков мира, которые оживляют экономики своих стран на фоне постепенного снятия ограничений. Также пока, по его мнению, привлекает иностранный капитал и объявленный ЦБ цикл смягчения монетарной политики.

«Возникли ожидания того, что ставка до конца года может быть снижена на 50-100 базисных пунктов, что естественно сыграет за курс рубля. Но, если говорить откровенно, подобный сценарий мне видется маловероятным и требует уточнения в риторике представителей регулятора. Но пока нацвалюта чувствует себя вполне уверенно. Впрочем, делать какие-то прогнозы сейчас не рискну. Уж слишком непредсказуемо развивается ситуация в мире с пандемией COVID-19 - даже самый незначительный намёк на то, что возможно вторая волна эпидемии, может мгновенно всё перевернуть с ног на голову», – резюмировал эксперт.