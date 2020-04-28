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Специалисты предрекают еще одно падение цен на нефть до нуля

Москва, 28.04.2020
  • Специалисты предрекают еще одно падение цен на нефть до нуля

Из открытых источников

Глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен уверен, что давление на нефтяной рынок сохранится в ближайшие четыре — шесть недель, что может привести к очередному падению котировок до нулевых отметок, прежде чем цены на нефть перейдут к росту, пишет Прайм.

Эксперт не отрицает, что ситуация с ценами улучшится, но «до этого момента, мы столкнемся с беспрецедентным уровнем давления, которое будет оказано на рынок в течение следующих четырех — шести недель».

Хансен добавил, что есть риски снова увидеть баррель нефти сорта WTI по цене 0 долларов, также «можем увидеть цену Brent близкую к нулю»

Для того, чтобы понять это достаточно взглянуть на прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым в апреле наблюдается падение спроса на нефть на 29 миллионов баррелей в сутки, а в мае ожидается падение 26 миллионов, что является значительной цифрой, рассказал Хансен в ходе вебинара Saxo Bank. Он также уверен, что реально ОПЕК+ сократит добычу на миллионов баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона, что приведет к большому разрыву на рынке.

Помимо этого дисбаланс возникнет из-за роста запасов нефти, напривер США, и отсутствия мест  в нефтехранилищах в Кушинге, Оклахома, добавляет Хансен.

«Что происходит, когда заканчиваются хранилища? Вы просто не сможете добывать нефть», - добавляет эксперт. В этой связи он прогнозирует на ближайшее время резкое сокращение добычи нефти на 20 миллионов баррелей в сутки, но перед этим мир увидит «дальнейшее падение нефти», резюмировал Хансен.

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