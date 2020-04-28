Россия выдавливает Саудовскую Аравию с китайского рынка нефти

Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией продолжается с переменным успехом. В то время, как Эр-Рияд, энергично демпингуя, временами не без успеха пытается вытеснить российскую нефть из Европы и Азии, Москва укрепляет свои позиции на главном нефтяном рынке планеты, победа на котором стоит, не исключено, всех остальных рынков, вместе взятых.

Россия вплотную приблизилась в марте к Саудовской Аравии по объему поставленной Китаю нефти. По данным Reuters, Пекин в прошлом месяце закупил у Москвы на 31% больше нефти по сравнению с мартом 2019 года. В то же самое время, доля саудовской нефти на нефтяном рынке КНР в первый весенний месяц сократилась на 1,8%. Суммарный импорт Китая в прошлом месяце вырос на 4,5% до 9,68 млн бар./сутки. Из них на долю РФ пришлись 1,66 млн бар./сутки, а КСА – 1,7 млн бар./сутки. Однако несмотря на существенный рост по сравнению с прошлым годом поставки российской нефти в марте в среднем уменьшились по сравнению с январем и февралем.

Что же касается третьего участника Большой энергетической тройки – Соединенных Штатов, то американским нефтяникам похвалиться особенно нечем. Китай почти не покупал в марте нефть у США. Импорт Китаем венесуэльской нефти и вовсе прекратился. В отличие от иранской нефти, поставки которой выросли в годовом исчислении на 11% до 625 тыс. бар./сутки.

Экономисты предупреждали, что закупки Пекином нефти в марте, скорее всего, будут ниже, чем в предыдущие месяцы, потому что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) резко сбавили обороты в связи с обвалившимся спросом на бензин и керосин. В январе-феврале, опять же по данным Reuters, Китай ежедневно в среднем покупал 10,47 млн бар./сутки.

Закупки нефти государственными нефтеперерабатывающим заводами в предстоящие месяцы продолжат снижаться, а вот независимые переработчики энергично набирают обороты после окончания локдауна.

Еще один немаловажный момент. Два последних месяца китайцы энергично наращивают стратегический резерв, пользуясь рекордно низкими ценами на «черное золото». Но даже с наполнением резерва ударными темпами темпы закупок, прогнозируют экономисты, будут ниже, чем в прежние годы из-за ограниченного объема в хранилищах.

Нефтяники из многих стран так же, как раньше, сейчас смотрят на Китай с надеждой. Они надеются, что Поднебесная, крупнейший на планете импортер сырой нефти, купит очень много нефти для резерва и тем самым поднимет на нее цены. Эти надежды, наверняка, оправдались бы, если бы не пандемия коронавируса COVID-19, которая обвалила глобальный спрос на нефть в целом и в Китае в частности. С учетом стремительно уменьшающегося свободного объема в хранилищах даже наполнение многими странами своих стратегических резервов не в силах поднять цены на нефть, которые теперь на продолжительное время, похоже, останутся ниже 20 долларов за баррель.