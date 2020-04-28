Неподъемная ноша: бизнес просит избавить его от платежей

Согласно исследованию Торгово-промышленной палаты России "Бизнес-барометр", на которое ссылается «Прайм», подавляющее большинство представителей российского бизнеса поддерживает отмену всех налоговых и неналоговых платежей для малых и средних предпринимателей в 2020 году на фоне распространения коронавируса. Число респондентов, высказавшихся «за» такую меру господдержки в ходе опроса ТПП РФ, достигло 71% от общего количества опрошенных.

При этом 68% бизнесменов для продолжения деятельности необходимы гранты или невозвратные субсидии на размере 30% от оборота компаний в 2019 году, показало исследование. Результаты опроса предпринимателей показали, что 13% из них смогли адаптироваться к сложившейся ситуации и даже отметили положительную динамику в своем бизнесе. При этом основная часть – более 70% – борются за свой персонал и не увольняют сотрудников. 8% проголосовавших остановили сокращения в компаниях после того, как президент России анонсировал госсубсидии на заработную плату.

Для сохранения своего бизнеса 62% респондентов просят об арендных каникулах и отмене налога на имущество и землю за 2020 год, 59% нуждаются в долгосрочных беспроцентных кредитах на пополнение оборотного капитала и развитие, 53% считают необходимым приравнять ставки по тарифам на услуги естественных монополий для бизнеса к ставкам тарифов для населения.

Почти половина опрошенных (48%) призывают снизить страховые взносы до 15% на всю заработную плату, а треть – выступают за возврат бизнесу всех страховых взносов, уплаченных в первом квартале текущего года. 82% уверены в том, что необходимо объявить все отрасли наиболее пострадавшими от коронавируса с включением их в меры государственной поддержки.

Только лишь одна отмена налогов для малого и среднего бизнеса не сможет стабилизировать ситуацию в кризис, но такая мера серьезно поддержит предпринимателей, полагает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Сейчас они оказались в непростой ситуации – финансовой подушки безопасности нет практически ни у кого, а если и имеется, то ее размер довольно скромный.

В апреле у предпринимателей появилось множество проблем – на какие средства оплатить налоги, аренду и зарплаты. Даже, если фирма не работает и не получает средства, люди не могут просидеть месяц без зарплат – нужно платить коммунальные платежи, кредиты, покупать еду. Лишить сотрудников денег – потерять штат, указывает эксперт.

Поэтому, уверен Павел Сигал, МСБ очень нужна поддержка государства, раз компании соблюдают режим вынужденной самоизоляции. Кроме отмены всех налоговых и неналоговых платежей для малых и средних предпринимателей, бизнесу нужны живые, невозвратные деньги, а также доступ к дешевым кредитам (они понадобятся на закупку товара и развитие бизнеса после того, как ограничения будут сняты).

Меры помощи субъектам МСП должны быть простыми, понятными и легкими для реализации, уверен президент НКО "право на защиту" Андрей Тютюнин. Например, говорит он, это отмена или существенное уменьшение всех налогов, в том числе и зарплатных.

Кредиты на выплату заплаты, считает эксперт, мера не эффективная и опасная для предпринимателя. Государство фактически перекладывает ответственность за сохранение уровня благосостояния граждан на их работодателя, предлагая нести за это персональную долговую ответственность.

Также субъекты МСП интересуют послабления по арендной плате, добавляет Андрей Тютюнин. Реальной помощью было бы принуждение арендодателей уменьшить размеры арендной платы на 50%. А для поддержания арендодателей, которые платят кредиты, – отсрочку в их уплате и мораторий на начисление процентов с компенсацией финансовых потерь для банков, эти кредиты предоставляющих за счёт бюджета.

Проблема в том, добавляет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, что чиновники решили ввести карантин не за счет государственного бюджета, что было бы логичнее в текущих условиях, а за счет самих предпринимателей. Уже многое говорилось о слабой поддержке бизнеса в виде кредитов, которые все равно придется отдать, или переносе налоговых платежей на более поздний период. Переход на прямую поддержку работодателей – 12 130 рублей на человека в месяц – является шагом в правильном направлении. Конечно, размер выплаты очень маленький, но эту инициативу уже хоть как-то можно сравнить с действиями развитых стран.

Во многих европейских странах, рассказывает эксперт, например Испании и Великобритании, правительство перечисляет фирмам 75% от зарплаты сотрудников без каких-либо требований по возврату этой суммы. В США действует программа, согласно которой компании получают кредит, однако если они сохраняют рабочие места, то долг полностью списывается. Только за первые две недели было одобрено более 1,6 млн заявок на сумму 350 млрд долларов.

К сожалению, в России подобное пока невозможно. Сказывается как недоверие между чиновниками и населением, из-за которого помощь носит достаточно формальных характер и была оказана с большим опозданием, так и несовершенство бюрократии. Получить обещанные деньги от правительства очень сложно не только из-за большого числа оговорок и небольшого перечня “пострадавших отраслей”, но и, например, из-за неверно указанного ОКВЭД или наличия символической задолженность по налогам.

Сейчас не время осторожничать и экономить деньги, уверен Геннадий Николаев. Пора их тратить, причем оперативно, чтобы избежать более масштабных экономических потерь: расходовать деньги из ФНБ и активнее привлекать долг, а также подключить инструментарий ЦБ РФ. Вряд ли в правительстве пойдут на отмену налогов, так как там опасаются за доходы бюджета, которые пострадали от падения нефтяных цен. Однако, этот шаг способен стать самым эффективным антикризисным средством.

Поддержку необходимо оказывать всем: чем отель отличается от того же салона красоты? Сейчас теряют деньги почти все, что и нужно учитывать чиновникам, заключает эксперт. В целом по России не работает более половины всех МСБ. Хуже всего в Москве, где открыто менее четверти всех фирм, и их число продолжает сокращаться. Потребительский спрос упал, так что большая часть тех, кто сейчас работает, может получать убытки.