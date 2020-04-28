Пентагон опубликовал видео полетов НЛО

Пентагон опубликовал три видеозаписи ВМС США, на которых можно увидеть «воздушные явления», которые характеризуются как «неопознанные», сообщается в пресс-релизе американского минобороны.

В заявлении военного ведомства США говорится, что «после тщательной и всестороннего анализа министерство решила одобрить публикации данных видеозаписей, поскольку они не раскрывают каких-либо важных возможностей или систем ВМС США, пишет газета «Известия».

Представитель Пентагона уточнил, что данные записи были сделаны в 2004 и 2015 годах, а в 2007 и 2017 годах оказались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации».

В настоящий момент военное ведомство публикует данные записи, чтобы «рассеять любые ложные суждения общественности» по поводу подлинности распространенных ранее кадров, а также чтобы развеять сомнения по поводу того, было ли на кадрах «что-то еще», говорится в сообщении Пентагона. В ведомстве уточнили, что «воздушные явления, запечатленные на видео», по-прежнему считаются «неопознанными».

Напомним, США потратили на программу «Продвинутой программы идентификации авиационных угроз», призванной собирать информацию о неопознанных летающих объектах, $22 млн. за период с 2007 по 2012 год.