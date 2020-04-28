Понять, как хрупка Арктика

«Роснефть» проведет в этом году три научные экспедиции в Арктику, а до 2022 года их намечено восемь. Главная цель — изучения животных, населяющих этот регион. Соглашение, заключенное между Минприроды и компанией «Роснефть», позволит запустить программу сохранения и мониторинга популяции белого медведя, моржа, дикого северного оленя и белой чайки.

«Сейчас мы приступаем к исследованию морских экосистем, которые являются индикаторами, устойчивости арктической системы. Эти исследования по масштабам беспрецедентные, они планируются до 2023 года, и будут включать в себя восемь экспедиций в море Лаптевых, в Баренцево и в Карское море. И таких исследований ранее в Арктике не проходило», — заявил в ходе презентации программы «Роснефти» пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

К работам будут привлечены ведущие научные институты РФ, которые уже имеют значительные научные наработки, прежде всего Арктический исследовательский институт (Санкт-Петербург) — ведущий центр по изучению чайки и Институт проблем экологии эволюции имени А. Н. Северцова — его ученых интересуют исследования белого медведя и моржа, а Сибирский федеральный университет продолжит исследование северного оленя.

Изучение животных Арктики для компании «Роснефть» — это не только научный интерес и благотворительность в рамках корпоративной и социальной ответственности, но в первую очередь биомаркер. По таким животным, как белый медведь, тундровый олень, морж и чайка, можно судить о биологическом состоянии Арктики, о том, не наносит ли деятельность человека вреда хрупкой экосистеме. Однако для того, чтобы понять, как человек и инфраструктура влияют на биоразнообразие и баланс экосистемы, нужно понять, в каком состоянии она находится сейчас, изучить численность животных, понять их ареал обитания, сезонные миграции, источники пищи и т. п.

«Экспедиционные полевые исследования запланированы исходя из современных технологий, для получения новейших данных о состоянии популяции в Российской Арктике. В ходе этих исследований будут отобраны биологические образцы особей животных, после эти образцы будут направлены в специализированные лаборатории. Там будет проведен полный анализ на содержание загрязняющих веществ в организмах животных, а также данные о состоянии биологии этих видов», — рассказала заместитель директора департамента промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче «Роснефти» Елена Лебедева. Кроме взятия биологических проб в рамках экспедиции будет проведено мечение и кольцевание порядка ста животных и птиц.

Анонсированные экспедиции — это продолжение уже давно начатой работы. Например, изучение белого медведя «Роснефть» начала поддерживать в 2012–2014 годах. Всего было обследовано более 30 медведей, что позволило детально изучить данные особи. Было отобрано более 500 биологических образцов, установлены фоторегистраторы в районе возможных родовых берлог в заповеднике «Остров Врангеля». И, кстати, на медведях был опробован новый метод исследований — установка фоторегистраторов на шерсти животного, что дало данные о передвижении и залегании этих животных в берлоге на зимовку и на рождение потомства. «Полученные нами данные уже широко используются, прежде всего для планирования мероприятий, которые ”Роснефть” осуществляет в Арктике», — говорит г-жа Лебедева.

В рамках этих исследований особенно интересен медведь. Дело в том, что этот вид — вершина пищевой цепи региона, а его численность и «здоровье» — индикатор состояния экосистемы. В ближайшее время планируется изучение популяции медведей с помощью спутниковых данных.

«При увеличении числа людей в Арктике возникают конфликтные ситуации между человеком и белым медведем, — говорит ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН кандидат биологических наук Илья Мордвинцев. — Эта проблема требует большого внимания и изучения и разработки специальных мер по взаимодействию человека и животных. Нельзя также забывать о потенциальных утечках нефти при ее добыче и транспортировке. Поэтому уже сейчас нужны модели поведения».

Исследования моржа «Роснефть» поддерживает совместно с Ненецким заповедником с 2015 года. В первую очередь интерес был сосредоточен на популяции в Печорском море. Однако в планах ближайших лет — изучение атлантического подвида моржа, который обитает в Карском и Баренцевом морях и частично заходит в море Лаптевых.

В ходе уже проведенных исследований было осуществлено спутниковое мечение пяти моржей, а также изучена кормовая база моржа. «Надо сказать, что это довольно сложная технологически операция, — говорит г-жа Лебедева. — Следует отметить, что именно морж особо чувствителен к загрязнению и воздействию хозяйственной деятельности на Арктику. Поэтому научный интерес вызывает изменение поведения моржа, возможные накопления в его жировых тканях загрязняющих веществ».

Белая чайка — вид, который мало изучен в России, но он наиболее уязвим к антропогенному воздействию и изменению климата. 80% гнездований белой чайки находится в районе острова Новая Земля. Задачи, которые ставят перед собой ученые, — изучение их численности, состояние особей, выделение мест обитания и гнездования, отбор образцов и проб для анализа состояния загрязнения тканей этих особей.

«Роснефть» также вносит свой вклад в изучение северного оленя. «Олень играет огромную роль в жизни коренных малочисленных народов Севера. Тем более что с течением времени и при наличии определенных факторов любая экосистема развивается и популяция дикого северного оленя претерпевает изменения. Появились данные о том, что таймыро-эвенкийская популяция оленей разделилась на две части ареала: западную и восточную», — говорит Елена Лебедева.

В планах — проведение полевых и камеральных исследований, оценка состояния популяции, изучение численности стад и путей их миграций. Ну и традиционно — изучение воздействия антропогенных факторов, которые связаны с освоением северных территорий, на среду обитания оленей, а также на их поведение и пути миграции.