Премьер Японии не поедет в Россию на 75-летие победы, если его будут отмечать 3 сентября

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ откажется от участия в праздничных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в случае переноса торжества на 3 сентября, пишет газета «Асахи». Издание отмечает, что Токио уже довел свою позицию до Москвы.

В Токио уверены, что празднование 75-летия победы в этот день и все торжественные мероприятия будут связаны с победой над Японией, что, по мнению японского МИДа, делает неприемлемым участие в них господина Абэ. Приехать в этот день в Москву означает признать включения южной части Курил в состав СССР, что неприемлемо для Японии, резюмировали в дипломатическом ведомстве.

Напомним, 3 сентября объявлено указом президиума Верховного совета СССР в 1945 Днем победы над Японией. В 2010 году в России 2 сентября было установлено днем окончания войны: в этот день был подписан акт капитуляции Японии. В Китае 3 сентября отмечается, как День победы в войне сопротивления Японии. В 2020 году российский президент Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября 1945 года.

Напомним, российско-японские отношения осложняются в последнее время претензиями Токио на ряд островов Курильской гряды. 5 сентября 1905 года по результатам Русско-японской войны был подписан Портсмутский мирный договор, согласно которому во владение Японии перешла часть Сахалина.

После победы в 1945 году во Второй мировой войне, на Ялтинской конференции СССР обязывался вступить в войну против Японии, а к Советскому Союзу отходили Южный Сахалин и Курильские острова.