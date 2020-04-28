Пролетающий мимо астероид не угрожает Земле, успокоили в Роскосмосе

Как сообщили в Роскосмосе, госкорпорация исключает вероятность попадания от пролета мимо Земли астероида 1998 OR2, передает РИА «Новости».

Напомним, на минимальной дистанции от Земли 29 апреля в 12.56 по московскому времени пролетит астероид номер 52768 (1998 OR2), диаметр которого составляет от 1,8 до 4 километров. Космическое тело пролетит на расстоянии 6,29 миллиона километров, что в 16 раз больше расстояния от Земли до ее спутника Луны. Астероид представляет потенциальную опасность, поскольку его трасса полета пересекает орбиту Земли.

В Роскосмосе сообщили, что «разговоры о последствиях пролета для нашей планеты не имеют реальной почвы», поскольку орбиты подобных крупных объектов, постоянно изучаются, а траектории их пролетов моделируются.

«Какие-либо неожиданности в этом плане исключены», - сказали в Роскосмосе. В корпорации уточнили, что астероид 1998 OR2 является достаточно крупным космическим объектом с диаметром более 1 км, в этой связи он достаточно хорошо отслеживается.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы выявили в Солнечной системе целую популяцию «чужих» астероидов.